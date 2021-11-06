AKP'li Başkan'dan ilginç torpil savunması: 'Yoksul akrabam olamaz mı?'

Elazığ'ın AKP'li Karakoçan Belediyesi'ne bağlı bir şirkete çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 24 işçi alımı için İŞKUR'da ilan duyurusu yapıldı.





Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, duyuru sonrasında belediyeye müracaat ederek mülakata giren yaklaşık 30 kişi içerisinden 24 işçi işe alındı. İşçi alımlarında Karakoçan Belediye Başkanı AKP'li Ayhan Akbaba'nın amcasının oğlu ile birçok AKP'li meclis üyesinin akrabaları ve AKP Karakoçan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Akbulut'un olması tartışma yarattı.





Konuya ilişkin konuşan Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba sürecin hukuka uygun olduğunu söyleyerek, akrabasının işe alınmasını şu sözlerle savundu:





“İşe alınan kişilerin birçoğu işe ihtiyacı olan gariban insanlar. Alınan kişilerin hiçbiri yönetici olarak alınmadı, hepsi çeşitli birimlerde işçi olarak alındı. Örneğin, iş başvurusu yapanlardan biri de amcamın oğlu kendisi de temizlik işlerine alınmış. Belediye meclisi üyesinin ya da benim akrabam olup yoksul olan kimse olamaz mı?”





Akbaba, “Ben 2,5 yıldır hiçbir akrabamı belediyeye almadım. Yoksul olduktan sonra ve işe ihtiyacı olduktan sonra kimin akrabası olduğunun önemi yok. Kaldı ki gerçekten belediyede personel eksikliği sıkıntımız var” açıklamasını yaptı.