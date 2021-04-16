AKP'li başkandan 'insan kaçakçılığı' savunması: Vatandaş işsiz güçsüz

Yurt dışı gezisi diyerek Bremen’e gönderdiği 48 kişiden çoğu dönmeyen AKP’li Akçakiraz Belediyesi’nin başkanı Sabahattin Kaya’nın özrü kabahatinden büyük. ‘Bir dostun hatırına böyle bir şey yaptıklarını’ anlatan Kaya, bilinen 48 kişiden yarısında pürüz çıktığını, bu sebeple ’20 kişi civarı’nda insanın gidebildiğini anlattı. Kaya, “Vatandaş işsiz güçsüz… Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti’ne yük olacak insanlar gidiyor.” ifadelerini kullandı.





Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını cevaplayan Sabahattin Kaya’nın açıklamalarına göre projeyi teklif eden kişi Almanya’da yaşayan Elazığlı bir hemşehrisi. Kaya, “Buralar dar bir alan, kapalı bir alan. 2-3 üniversitemiz, organize sanayimiz yok. Vatandaş işsiz güçsüz… Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti’ne yük olacak insanlar gidiyor. Euro, altın ve dolar gönderiyor. Annesini babasını rahatlatıyor. Bir şeyin kârı zararından fazlaysa doğrudur, helaldir, hoştur. O mantıkla baktım.” dedi.





BELEDİYEYE KAMYON HİBE ETMİŞLER





Sabahattin Kaya, gidenlerden üçünü tanıdığını anlattı. Kaya, “Bu insanlar gidecek, gezecek, imkanı olursa çalışacak. Sonradan duyduk ki bu iş bir sektör ve meslek grubu haline gelmiş. Üç dört defa daha böyle teklif geldi. Gündemimize almadık.” diye konuştu. Kaya’nın anlattıklarına göre grup uçakla gidip, aynı otelde kalıyor. Ancak daha sonra gruptakiler otelden kaçıyor. Protokol yapılan derneğin merkezi Almanya. Listede bu dernek tarafından yapılıyor. “Belediye kasasına bir şey girdi mi?” sorusuna ise Kaya şöyle cevap veriyor: “Evet, bir araç aldılar. Bir kamyon. Değeri 100 bin TL. İkinci el. Bana da cazip geldi. Nasıl olsa benim personelim de gidecek. Fakat sektör haline gelmiş.”