Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirde yayın yapan radyoların ortak yayınında ilginç bir değerlendirmede bulundu.





Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) mensup Aşgın, "Çorum Belediyesi önlemler almakta hükûmetten daha ileridir.” dedi.







"HÜKÛMETTEN DAHA İLERİDE DAVRANDIK"





Programda soruları cevaplandıran Aşgın, Türkiye’de ilk Koronavirüs vak'asının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren hiçbir kurum ayırt etmeden dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.





Aşgın belediye olarak salgınla mücadelede aktif rol aldıklarını dile getirdi.





Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Koronavirüs salgınına karşı kendinden emin konuştu.





AKP hükûmetinden daha önce davranarak adım attıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Aşgın, “Hükûmetimiz daha tedbirleri almadan biz onlardan önce bu tedbirleri almıştık. Biz tedbirleri almak noktasında hükûmetten daha ileride davrandık.” ifadelerini kullandı.





T24'ün haberine göre Aşgın, Koronavirüs salgını sebebiyle saat kulesini yıkatmıştı.