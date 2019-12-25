Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkandan skandal sözler /25 Aralık 2019 19:40

AKP'li başkandan skandal sözler

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, işsiz bir gencin intihar teşebbüsünde bulunanların belediyede işe alındığını belirterek, “Biz de bir yere mi çıkalım?” demesi üzerine, “Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor.” şeklinde yanıt verdi. Başkan’ın skandal sözleri kısa sürede internette viral oldu.

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AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu,  evli genç bir çiftin kendisine yönelttiği işsizlik sitemine skandal bir cevap verdi. Gökhan Öztürk isimli genç, eşini yanına alarak Başkan Zorluoğlu’na 3 yıldır işsiz olduğunu ve belediye dâhil iş bulamadığını söyledi. Görüntülere göre Öztürk, “Askerden geleli 3 yıl oldu. Eşim hemşire, benim mesleğim tekstil. İş bulamıyorum. 200 bin lira borcum var. Her işi yaparım.” dedi.

ÇIKANA ATLA DİYORUZ, ATLIYOR

İşsizlik siteminde bulunan Gökhan Öztürk, Başkan Zorluoğlu’na Büyükşehir Belediyesine intihar teşebbüsünde bulunanlarla sicili bozuk olanların alındığına dair iddialarda bulundu. 

Öztürk, “İnsanın biri Karşıyaka’da viyadüklerin ayağına çıkıyor, sicili var. “Kendimi atarım” diyor. Bu kişi 4 senedir belediyede çalışıyor. Biz de mi çakalım bir yere?” dedi. Bunun üzerine başkan, “Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor.” ifadelerini kullandı.

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