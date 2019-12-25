AKP'li başkandan skandal sözler

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, evli genç bir çiftin kendisine yönelttiği işsizlik sitemine skandal bir cevap verdi. Gökhan Öztürk isimli genç, eşini yanına alarak Başkan Zorluoğlu’na 3 yıldır işsiz olduğunu ve belediye dâhil iş bulamadığını söyledi. Görüntülere göre Öztürk, “Askerden geleli 3 yıl oldu. Eşim hemşire, benim mesleğim tekstil. İş bulamıyorum. 200 bin lira borcum var. Her işi yaparım.” dedi.







ÇIKANA ATLA DİYORUZ, ATLIYOR





İşsizlik siteminde bulunan Gökhan Öztürk, Başkan Zorluoğlu’na Büyükşehir Belediyesine intihar teşebbüsünde bulunanlarla sicili bozuk olanların alındığına dair iddialarda bulundu.





Öztürk, “İnsanın biri Karşıyaka’da viyadüklerin ayağına çıkıyor, sicili var. “Kendimi atarım” diyor. Bu kişi 4 senedir belediyede çalışıyor. Biz de mi çakalım bir yere?” dedi. Bunun üzerine başkan, “Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor.” ifadelerini kullandı.



