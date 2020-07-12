Saraç’ın paylaşılan videoda bir küvet içerisinde olduğu ve arkadaşlarına hitaben “Lan Fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” dediği görülüyor.





Twitter’da birçok hesapta paylaşılan video binlerce yorum aldı.



