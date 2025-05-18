Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkanın makam odasında memura şiddet iddiası: Dakikalarca dövdüler /18 Mayıs 2025 09:40

AKP'li başkanın makam odasında memura şiddet iddiası: Dakikalarca dövdüler

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında, "darp" iddiasıyla bir memur tarafından şikayet dilekçesi verildi. Muhammed Sadık Erdoğan, Başkan Tiryaki ve beraberindekilerce dakikalarca ağır şekilde darp edildiğini ileri sürerek ölümle de tehdit edildiğini söyledi.

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Daha önce işçilerin grev çadırına saldırıp sendika başkanı yumruklayan AKP Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yine bir darp iddiasıyla gündeme geldi. Veysel Tiryaki, önce Altındağ Belediyesi Kültür Müdürlüğünde ekonomist olarak, ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde kütüphaneci olarak çalışan Muhammet Sadık Erdoğan tarafından darp ile suçlandı.

Nefes gazetesinin haberine göre; söz konusu iki görevi sona erdikten sonra nerede istihdam edileceğini öğrenmek amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Peruzhan Özyakup ile görüşüp kendisi tarafından Tiryaki’ye yönlendirildiğini söyleyen Erdoğan, şikayet dilekçesinde "Başkan Tiryaki, sosyal medyada kendi aleyhinde anonim hesaplardan yapılan paylaşımlarla alakalı beni organizatör ve sorumlu olarak gördüğünü belirtir ithamlarla bulundu. Tiryaki, ‘Lan puşt’ diye hakaret ederek kalkıp gözüme yumruk attı" ifadelerine yer verdi.

'GÖZ KEMİĞİM KIRILDI'
Başkanın çenesine de yumruk attığını, ardından odaya Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı ile tanımadığı, yüzleri kar maskeli iki erkeğin girdiğini öne süren Erdoğan, 6 kişi tarafından ağır bir şekilde darp edilip ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Göz çevresi kemiğinde kırık meydana geldiğini ve çok kan kaybettiğini söyleyen Erdoğan, darp edildiğini söylediği makam odasında kamera olmadığını ama sağlam bir şekilde adım attığı binadan kanlar içinde çıktığının tespit edilebileceğini belirtti.


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