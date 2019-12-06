AKP'li Başkanın yaptığına bak!

Güngören Belediyesi’ndeki utandıran olaylar zincirinin ilk halkası dün yaşandı.
Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise girdi.
“BENİ TANIMADIN MI?..”
İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T.’ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle “Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?” diye çıkıştı.
30 yaşındaki E.T., “Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim” dedi. Buna karşın İpekçi, “Peki öyle olsun gel bakalım” diyerek E.T.’yi çağırdı.
SANDALYEYİ TUVALETİN YANINA KOYDU!
Başkanlık katındaki koridora çıkan Başkan Yardımcısı İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki, çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu.
Şoför E.T.’ye dönen İpekçi, “Bundan sonra burada oturacaksın. Beni her gördüğünde ayağa kalkacaksın” diye talimat verdi.
GÜNE KORİDORDA BAŞLADI!
Bugün işe gelen şoför E.T. ise kovulup işsiz kalkmaktan korktuğu için çaresiz bir şekilde koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı.
ARKADAŞLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Veysel İpekçi’yi gördükçe ayağa kalkan E.T.’yi mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
Belediye koridorunda yaşanan bu insanlık dışı muameleye diğer belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de tanık oldu.
BELEDİYE BAŞKANINA ŞİKAYET GİDİNCE…
Birkaç çalışanın tepki göstermesi üzerine durum telefonla, gün boyunca binada bulunmayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’e iletildi.
Başkan Demir’in yardımcısı Veysel İpekçi’yi telefonla arayıp uyardığı, bunun üzerine de İpekçi’nin E.T.’ye verdiği ‘cezayı’ sonlandırmak zorunda kaldığı öğrenildi.
Veysel İpekçi sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından yine sosyal medya mesajıyla görevden alındı.
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gece yarısı sosyal medyadan “Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” açıklaması yaptı. İstifası alınan Veysel İpekçi, aslında Demir’e çok yakın bir isim.
ESKİ ORTAĞI
SÖZCÜ'nün Haberine göre Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile istifası alınan Veysel İpekçi'nin ilişkisi geçmişe dayanıyor. 2011 yılında birlikte İstanbul Esenler'de 100 bin lira sermayeli BD Mimarlık adlı şirketi kuran iki isim, ticari birlikteliklerini 2017 yılında sonlandırıyor.
Veysel İpekçi yüzde 10 ortağı olduğu şirketteki hisselerini Bünyamin Demir'e devrediyor. Demir ise Güngören Belediye Başkanı olmasının ardından şirketini Dilek Duman'a devrediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Güngören Belediye Meclis Üyesi seçilen İpekçi'yi daha sonra belediye başkan yardımcısı olarak atayan Demir, Mal Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğünü eski ortağına bağladı.
KOOPERATİF DE KURDULAR
Ticaret sicil kayıtlarına göre, Veysel İpekçi ile Bünyamin Demir'in Bağcılar'da 2014 yılında kurulan MEDHAL Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi'nin yönetiminde görev alıyor. Bünyamin Demir MEDHAL'in Yönetim Kurulu Başkanı, İpekçi ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görünüyor. Yönetimdeki diğer isim olan Mehmet Seyyar ise hali hazırda Bünyamin Demir'in Güngören Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğünü yapıyor.