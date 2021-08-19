Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkanın yeğenlerine ihale jesti /19 Ağustos 2021 20:23

AKP'li başkanın yeğenlerine ihale jesti

AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin 2.5 milyonluk beton parke taşı alımı ihalesini AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerinin sahibi olduğu şirketin aldığı ortaya çıktı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bahçelievler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 14 Temmuz’da “Beton Parke Taşı Alımı” ihalesi açtı. İhalenin bedeli 2 milyon 963 bin 100 lira olarak hesaplandı. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi AS-TON Yapı Elemanları Anonim Şirketi kazandı. Şirketle ilçe belediyesi arasında 5 Ağustos’ta 2 milyon 565 bin 500 lira üzerinden sözleşme imzalandı.

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenleri Ömer Kandemir ve Mehmet Kandemir, ihaleyi kazanan şirketin ortakları arasında. Kayıtlara göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Mehmet Kandemir.

Aynı şirket geçen yıl da AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin “Sancaktepe İlçesi II Bölge Mevcut Parkların Tadilatı, Yeni Park Yapılması Yapım İşi” adlı ihalesini almıştı. Şirketle belediye arasında 6 milyon 944 bin TL üzerinden sözleşme imzalanmıştı.
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