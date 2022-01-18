AKP'li başkanla fotoğraf çektirmeyen memurun başına gelmeyen kalmadı

İstanbul'un Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne 28 Ocak 2021'de bir ziyarette bulundu. Çağırıcı ziyaret sırasında çalışanlarla da fotoğraf çektirmek istedi. KRT'den Mutluhan Yıldız'ın haberine göre memurlardan M.K.'nin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi karşısında belediye başkanı hakaretlerde bulundu.







"NİYE BUNUN SİCİLİYLE OYNAMIYORSUNUZ"





Ortaya çıkan ses kaydına göre Çağırıcı'nın memura, "Kim lan bu geri zekalı, aptal herif, ukala, niye oğlum bunun siciliyle oynamıyorsunuz, bunun eline düdük verin, kapıya dikin gitsin mahkemeye" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. M.K. ise hakaret karşısında sessizliğini bozmadı.







ÖNCE İNCELEME BAŞLATILDI, SONRA AÇIĞA ALINDI





Yaşanan bu skandaldan sonra M.K.'nın başına gelmeyen kalmadı. Belediye yönetimi M.K.'ya 'saygısızlık' suçlamasında bulundu. M.K. hakkında önce inceleme başlatıldı, ardından açığa alındı.





M.K., olay günü bulundukları ortamda çok sayıda kişinin olduğunu, görüntülerin çekilmiş olabileceğini, bu görüntülerin izlenmesi ve incelenmesi halinde bir saygısızlığının olmadığının görüleceğini belirterek görüntüleri bulunmasını ve incelenmesini talep etti. Ancak belediye yönetimi kabul etmedi.





GÖREVE DÖNDÜ ANCAK SÜRGÜNLER BAŞLADI





M.K. hukuk mücadelesi ile görevine geri döndü, ancak bu sefer de sürgün üstüne sürgün edildi, kadrosu ile ilgisi olmayan işlere gönderildi. M.K.'nin sendikal hakları belediye tarafından engellendi, bilgi edinme dilekçeleri cevapsız kaldı.





SES KAYITLARI İFŞA OLDU





Çağırıcı'nın devlet memuru M.K.'ye hakaret ve tehditleri ifşa oldu. Sosyal medyada yayınlanan ses kayıtlarında Çağırıcı'nın sinirlendiği, sesini yükselttiği duyuluyor.





Çağırıcı'nın ses kayıtlarında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin'e hukuksuz talimatlarda bulunduğu, Şirin'in de "Tamam Başkanım" dediği ortaya çıktı.