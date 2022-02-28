AKPli belediye 12 milyon lirayı cebe mi indirdi?

Kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve en eski yerleşim yerleri olan Süleymaniye Mahallesi’nde yapılacağı yıllarca dillendirilen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen ‘Kayak Merkezi ve Kayak Köyü’ projesinin ilk adımları 2017 yılında atıldı.



O dönemki hesaplamalara göre yaklaşık 20 milyon liraya mal olacağı belirtilen tesisler için 2018 yılında proje hazırlandı.



Bir yıl sonra da Belediye Başkanı Ercan Çimen, projenin alt yapısının büyük oranda tamamlandığını açıkladı.



2 yıl önce de Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 12 milyon lira ödenek gönderildiğini duyurdu.



2023’E DAMGA VURACAKTI



Kentin turizm potansiyelinin artırılmasının hedeflendiği proje için bin 500 metrelik telesiyej yapılması planlanırken, tarihi mahallenin yapısının bozulmayacağı ve evlerin mimarisini korunacağı belirtildi.



AKP’li Belediye Başkanı Çimen, 2019 yılında yaptığı açıklamada ilk etapta 300 bin turist ağırlamayı hedefledikleri açıklayıp, kayak merkezi projesinin 2023’e damga vuracağını ileri sürdü.



İlk başlarda valilik önderliğinde yürütülen projenin belediye tarafından yürütüleceğini dile getiren Çimen, proje çalışmasının tamamlandığı ve en kısa sürede çalışmaların başlayacağını ifade etti.



12 MİLYON ÖDENEK GELDİ



16 Ekim 2020 yılında proje ile ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projede kullanılmak üzere 12 milyon lira gönderildiğini duyurdu.



Taşbilek, paranın Kış Sporları Turizm Merkezi için aktarıldığını belirterek, “Kış Sporları Turizm Merkezimizin altyapı çalışmalarını, günü birlik kullanım alanlarını ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilimize tahsis ettikleri teleferiğin pist alanına kurulum altyapısını sağlayacağız” dedi.



BAKANLIKTAN GELEN MALZEMELER ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kayak merkezinin yapımında kullanılmak üzere gönderilen telesiyej malzemeleri Organize Sanayi Bölgesinde açık bir alana bırakıldı.



Malzemeler yaklaşık 2 yıldır açık alanda çürümeye terk edildiğini söyleyen CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, “Bunlar Gümüşhane Süleymaniye Kayak Merkezi projesi için kullanılmak üzere büyük ihtimalle Kayseri’den getirilmiş malzemeler. İkinci el malzemeler. Bir telesiyeji çalıştıracak kadar direkler, halatlar her şeyi var. Bu gün yarın, bu sene başlanıyor derken benim bildiğim 20 yıldan fazla oldu. Artık bir efsane oldu” dedi.



12 MİLYON NE OLDU?



Proje için 12 milyon lira kaynak aktarılmasına rağmen kayak merkezinin yapılacağı belirtilen bölgede hiç bir çalışma olmadığını ileri süren Ağaç, “Ciddi miktarda para geldiği açıklandı. Ama halen ortada hiç bir şey yok. Bir çalışma yok. Para ne oldu ya da nerede kullanıldı? Buraya getirilen bu malzemeler açık havada karın, suyun altında paslanıp çürüyor. Yarın bunlar kullanılmak istendiği zaman denilecek ki bunlar özelliğini kaybetmiş. Buranın yapımını senelerce savsakladılar, senelerdir insanları oyaladılar hala oyalamaya devam ediyorlar. Gümüşhaneli gençlerin işe, aşa, istihdama ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.