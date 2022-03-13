AKP'li belediye Alparslan Kuytul'un konferans afişine 9 bin TL ceza kesti

Furkan Hareketi Lideri Alparslan Kuytul’un yarın (13 Mart) Elazığ’da gerçekleştireceği konferansı için asılan brandalara AKP’li Elazığ Belediyesi tarafında 9 bin lira idari para cezası kesildi. Bunun üzerine branda nöbeti tutmaya başlayan 3 Furkan Hareketi Gönüllüsü, emniyet ekiplerince yaka paça gözaltına alındı.







Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un, Atapark Düğün Salonu’nda gerçekleştireceği “Bedir Zaferi ve Mesajı” konulu konferans için asılan duyuru nedeniyle AKP’li Elâzığ Belediyesi’ne bağlı zabıtalarının hukuksuzca idari para kesmesi üzerine Furkan Hareketi Gönüllüleri branda nöbeti tutmaya başladı.













Zabıta ekiplerinin tacizi artınca bu kez de Furkan Gönüllüleri ellerine aldıkları brandalarla Elâzığ sokaklarında dolaştı.





Branda nöbeti tutmaya başlayan 3 Furkan Hareketi Gönüllüsü, emniyet ekiplerince yaka paça gözaltına alındı.