AKP'li belediye başkanı, AKP'yi tanımadığını iddia etti!

"BEN AK PARTİLİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Halk TV’den Hazal Ocak’ın haberine göre, ilçe meclisi bütçe görüşmesinde bugün ilçe belediyesinin CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı, AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıf ve dernekler ile AKP İlçe Başkanlığı’na ilçe belediyesi tarafından otobüs tahsis edildiğini açıklayarak, “Bu gezilerin parasını Pendik halkı ödüyor. Pendik’teki yerel derneklere araç lazım olur ‘yok’ denir. Okullara araç lazım olur ‘yok’ denir. Aslında para var da ihtiyacı olana yok. Çünkü Pendik Belediyesi’nin bütçesi partizanlığa, yandaşa çalışıyor. Partizanlığa, yandaşlığa harcanan bu bütçeye de bizden onay yok” diye tepki gösterdi.Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise tahsis ettikleri otobüsleri kullanan yolcuların hangi siyasi partiden olduklarını bilmediklerini belirtti. Cin, özetle şöyle konuştu:“Talihsiz bir konuşma yaptı. Ben AK Partili olup olmadığını bilmiyorum. Tespit ettiyseniz, görelim. Siyasi partisini bilmeyiz. Sabah alıyoruz, okullarına bırakıyoruz. Hangisinin hangi siyasi görüşte olduğunu bilmem. Yazın da aynı şekilde oldu, uygunsa herkese tahsis ediyoruz. Siyasi görüşü nedir, bilemeyiz. Bunu söylediğinize inanamıyorum. Yassıada’yı görsün gençler, nasıl özgürlük adası olsun görsün. Maltepe Belediyesi ya da başka bir ilçe ihtiyacı karşılamadığı için biz de müsaitsek ihtiyaçları karşılamışız. Büyükşehir Belediyesi de başka illerde hizmet veriyor. Ona bakın. Biz vatandaştan gelen talepleri karşılarız. Cumhurbaşkanımız metro açılışı yapacak, ben onları getiririm, götürürüm.”İlçe belediyesinin 2023 yılı tahmini 2 milyar 200 milyon liralık bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.