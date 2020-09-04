Samanyolu Haber /Politika / AKP'li belediye başkanı için tutuklama kararı /04 Eylül 2020 21:44

AKP'li belediye başkanı için tutuklama kararı

Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinin AKP'li belediye başkanı Abdulkadir Aydın'ın hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından tutuklandığı ifade edildi.

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AKP'li Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, 'ticari bir dava'da aldığı hapis cezasının geçtiğimiz günlerde onanması üzerine tutuklandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Yargıtay tarafından onanan 9 yıllık hapis cezasının ardından tutuklandı.

AKP'li başkanın 7 yıl önce "ticari bir dava"dan dolayı 9 yıl ceza aldığı belirtilirken, bu cezanın Yargıtay tarafından geçtiğimiz günlerde onandığı kaydedildi.

Aydın’ın bu sabah Ankara’da tutuklandığı ve Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildiği öğrenildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Horasan'ın önceki belediye başkanlarından Nurettin Aydın’ın oğlu olan Abdulkadir Aydın'ın belediye başkanı olmadan önce Ankara’da ticaret yaptığı belirtildi. İlk döneminde Saadet Partisi'nden seçilen Aydın, daha sonra AKP'ye geçmişti.
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