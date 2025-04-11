Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye başkanı işçilere saldırdı: Küfür etti, yumruk attı, çadırlarını yıktı! /11 Nisan 2025 23:46

AKP'li belediye başkanı işçilere saldırdı: Küfür etti, yumruk attı, çadırlarını yıktı!

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki sendikalı oldukları için işten atılan belediye işçilerine saldırdı. Tiryaki, bir işçiye küfür edip yumruk atarken, alanda bulunan işçilerin direniş çadırını da yıktı.

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Ankara’nın Altındağ Belediyesi’nde çalışan işçilerin haklarını arama mücadelesi devam ediyor. AKP’li Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile işçiler arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçilerin maaşlarına söz verilen zammı yapmayan ve yan haklarda kısıtlamalara giden Tiryaki’ye tepkiler büyüyor.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye işçiler, Tiryaki’nin kendilerini sendikadan istifaya zorladığını iddia etti.

İstifa etmeyi reddeden bazı işçiler, Ramazan ayında işten çıkarılırken, bazılarının maaşlarının da eksik yatırıldığı öne sürüldü. Duruma tepki gösteren işçiler, grev kararı alarak belediye binası önüne direniş çadırı kurdu ve nöbet başlattı.

İŞÇİLERE KÜFÜR ETTİ, YUMRUK ATTI, ÇADIRLARINI YIKTI

AKP'li Tiryaki'nin, Cuma namazı sonrası belediye yakınlarındaki çadıra uğramasıyla ortam daha da gerginleşti.

İşçilerin kurduğu çadırın kaldırılmasını isteyen Tiryaki ile işçiler arasında tartışma yaşandı. İşçiler, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

Tiryaki önce bir işçiye küfür edip, yumruk attı. Ardından beraberindekilerle birlikte işçilerin direniş çadırını yıktı.
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