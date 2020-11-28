Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye başkanı istifa etti /28 Kasım 2020 20:02

AKP'li belediye başkanı istifa etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti. Aydın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) belediye başkanı seçilmişti.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın, görevinden istifa etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmak için dilekçesini kendilerine sunduğunu belirtti.

Şehmus Aydın, Siverek Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. 

Söz konusu istifa dilekçesinin bugün itibarıyla işleme alındığını aktaran Erin, şunları belirtti: "Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın da bilgileri var. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı istifasını verdiği için 1'inci başkan vekili süreç tamamlanıncaya kadar vekaleten belediye başkanlığına bakacak." 

Valilik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre 10 gün içerisinde belediye meclisini toplantıya davet edecek. Meclis kendi içinde yeni belediye başkanını seçecek. 
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