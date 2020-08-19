AKP'li belediye başkanı, Korona sebebiyle hayatını kaybetti

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya mesajları ile Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.





Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.





Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Çumra ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) belediye başkanı seçilmişti.