Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye başkanı, Korona sebebiyle hayatını kaybetti /19 Ağustos 2020 08:55

AKP'li belediye başkanı, Korona sebebiyle hayatını kaybetti

Konya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti.

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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Covid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya mesajları ile Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikâyetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Çumra ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) belediye başkanı seçilmişti.
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