Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti /15 Nisan 2020 10:35

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

Çankırı'da Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, ahır inşaatı nedeniyle tartıştığı bir kişiye bıçak çekti.

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

Çankırı’nın Yaylakent beldesinde AK Partili belediye başkanı Kadir Dede, ahır yapımı nedeniyle tartıştığı Ersin Karagöz’e bıçak çekti. Karagöz’ün üzerine yürüyen Dede, “Şerefsizim takarım bunu sana” dedi. Yaşananlara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Kibrin esiri olmuşsunuz” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, Ankara’da pazarcılık yapan 3 çocuk babası Ersin Karagöz, korona virüsü salgını nedeniyle çalışamayınca 1 ay önce memleketi Çankırı Yaylakent beldesine döndü.

Buradaki evine yerleşen Karagöz, geçimini sağlamak için evinin yanındaki arazisine büyükbaş hayvan ahırı yapıp hayvancılıkla uğraşmak istedi. Ahır yapımı için gerekli olan hafriyat ve çakıl için AK Partili Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede’den yardım isteyen Karagöz, saatliği 200 TL’den belediyeden kamyon kiraladı.

Yapacağı ağılın zeminine belediye araçlarının getirdiği hafriyatı sermek isteyen Ersin Karagöz, kepçe istemek için tekrar belediye gitti. İddiaya göre Karagöz, saatine 200 lira ödediği kepçeyi başkanı Kadir Dede göndermedi.

BELEDİYE ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine tekrar belediyeye giden Karagöz, konuyu konuşmak istedi. Dede ile belediye binası önünde konuşan Karagöz, Dede’nin ahır için belediyeden ayırca izin alması gerektiğini söylemesi üzerine tartıştı.

Dede, “Geleceksin buraya. İzin alacaksın” diyerek Karagöz’e bağırmaya başladı. Karagöz ise Dede’ye “Bağırma” diye karşılık verdi. Dede ceketinin cebinden bıçak çıkartıp, “Şerefsizim takarım bunu sana” diyerek Karagöz’ün üzerine yürüdü. Bu sırada belediye çalışanları ve çevredekiler araya girerek Dede’yi uzaklaştırırken, Karagöz’ün oğlu yaşananları kaydetti.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Belediye başkanının ne olursa olsun vatandaşa bıçak çekemeyeceğini belirten Ersin Karagöz, şunları söyledi:

“Hayvancılık yapmak için tapulu kendi arazime ahır yapmak istedim. Belediyeye başvurduk. Bize hafriyat gönderdi. Sonra hafriyatı düzeltmesi için 2 saatliğine 150 lira karşılığında kepçe istedik. Parasını yatırdık. Ama başkan göndermedi. Belediyeye bu konuyu konuşmaya gittim. Başkan parasını aldığı halde devletin aracını bize vermedi. Bağırmaya başladı. Beni tehdit edip cebinden bıçak çekti ve üzerime yürüdü. Ben de kendisinden şikayetçi oldum.”

Diğer taraftan Kadir Dede’nin de Karagöz’den şikayetçi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dede’ye tepki gösterdi. Özkan, paylaşımında “Saray beslemeleri vatandaşa ‘ayı’ diyerek hakaret etmişti. Şimdi de AKP’li belediye başkanı Kadir Dede, işsiz vatandaşa ‘Şerefsizim takarım bunu sana’ diyerek bıçak çekti! Kibrin esiri olmuşsunuz! Gideceksiniz!” ifadelerine yer verdi.
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