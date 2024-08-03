Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye başkanına bıçaklı saldırı /03 Ağustos 2024 09:42

AKP'li belediye başkanına bıçaklı saldırı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tezgahı kaldırılan seyyar esnafın bıçaklı saldırısına uğradı. Kaya'nın yara almadığı saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tezgahı kaldırılan seyyar esnaf tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

BirGün'de yer alan habere göre olay, ilçeye bağlı Sevgi Yolu bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, bölgede boya tezgahı bulunan T.B. (42), çarşıdan geçen kadınları rahatsız eden davranışlarda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan şikayetler üzerine İncirliova Belediyesi, T.B.'nin tezgahını kaldırma kararı aldı.

Karara sinirlenen şahıs Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bıçakla saldırdı. Kaya saldırıdan yara almazken, saldırgan T.B. gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın polislere de tehdit ve hakarette bulunduğu belirtildi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya olay ardından yaptığı açıklamada, "Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle çevredeki esnaf ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alan bir seyyar esnafı uyardığımız esnada şahsın hakaret ve bıçaklı saldırısına maruz kaldığımı üzülerek belirtirim. Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili duruma varmadan engellenmiş olup, şahıs emniyette ifade vermektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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