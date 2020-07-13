AKP'li Belediye Başkanının kardeşi Maarif Kolejinin sahibi dolandırıcılıktan tutuklandı

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun kardeşi Haşim Merdoğlu tutuklandı. Merdoğlu, sahibi olduğu Özel Diyarbakır Maarif Kolejleri’nin iflas ettiği iddiasıyla binlerce öğrenci ve velinin mağdur edildiği olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.





Diyarbakır’da yaklaşık 1bin 200 veli Özel Maarif Mozaik Koleji tarafından mağdur edildiklerini belirterek şikayette bulundu. Hesapları boşalttığı belirtilen Merdoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyet işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Mertoğlu’nun “okul parasını zimmetine geçirdiği” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.





Haşim Merdoğlu bir süre Ağabeyi AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı

