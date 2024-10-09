AKP'li belediye borçlarını ödemek için 4 camiyi satılığa çıkarıyor

Güngören Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumuna sunulan teklifle camilerin satışı için onay istendi.







Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Meclis’e sunulan teklifte, belediyenin vergi dairesine 160 milyon TL’den fazla borcu olduğu ve bu borcun belediyeye ait mülklerin Hazine’ye devri ile silineceği belirtildi.





AKP'li Bünyamin Demir’in yönettiği Güngören Belediyesi, Hazine’ye devredilecek 11 taşınmazı da belirledi. Dört cami, beş sağlık alanı, bir park ile bir millet bahçesinin devredileceği açıklandı.







Borçların silinmesi karşılığında devredilecek camiler ise şöyle:





- Üçyüzlü Camii





- Fetih Camii





- Kuyulu Camii





- Sancaktepe Camii





AKP'li meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla teklifin kabul edilmesi bekleniyor.







