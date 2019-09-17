AKP'li belediye, borcunu ödeyebilmek için 8 camiyi satışa çıkardı

Belediyelerin borç yükünden kurtulmak için başvurdukları çareler arasında en dramatik ve ibretlik olanı, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yaşandı. Dursunbey Belediyesi, 22 milyon Liranın üzerindeki vergi borcunu ödeyebilmek için camileri satışa çıkardı.





Yaklaşık 35 bin nüfusu bulunan ilçede Dursunbey Belediye Meclisi’nin 1 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, belediyenin borç yükünü azaltabilmek için sunulan çözüm önerilerinden birisi de mülkiyeti belediyeye ait olan camilerin satışı oldu.





Belediye Meclisi toplantısının 86 No’lu kararında; “Mülkiyeti Dursunbey Belediyesi’ne ait ilçe merkezinde; imar planı içinde dini tesis alanında, imar planı dışında merkez mahalle sınırları içerisinde ve kırsal mahallelerde; köy ve mezraların kadastrosunda cami kapsamında kalan taşınmazların Maliye Bakanlığına vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması planlanmaktadır” denildi.









Ağustos ayındaki bu toplantının ardından gereken çalışmanın yapıldığı ve Ekim ayı içerisinde, Dursunbey ilçesindeki 8 caminin, vergi borçlarına karşılık tapularıyla birlikte Maliye Bakanlığına devredileceği öğrenildi.





Belediyenin vergi borcunun 22 milyon Liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.





İşte borcundan dolayı satılan camiler:





Söz konusu belediye meclisi kararında, satışı planlanan camilerin ada ve parsel bilgileri şöyle sıralandı;





“Merkez Mahalle sınırları içerisinde ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalan;





Üç Eylül Mahallesi 306 ada 1 parsel,





Ferah Mahallesi 26 ada 1 parsel,





Ferah Mahallesi 343 ada 1 parsel





Çiftçi Mahallesi 568 ada 2 parsel,





Çakmak Mahallesi 368 ada 8 parsel





Naipler Mahallesi 108 ada 15 parsel,





Odaköy Mahallesi 111 ada 10 parsel,





Çınar Mahallesi 156 ada 8 parseller cami kapsamında kalmaktadır.”