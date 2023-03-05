Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye Deprem bölgesinde heykel inşaatı yapıyor /05 Mart 2023 22:04

AKP'li Belediye Deprem bölgesinde heykel inşaatı yapıyor

Deprem felaketinin yerle bir ettiği Kahramanmaraş'ta ilginç görüntü.AKP'li Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 için tasarlanan heykelin inşaatına devam ediyor. Vatandaş böyle tepki gösterdi: "İnsanlara, konteynerlara hizmet vereceğimize heykele çalışıyoruz. Çok önemli ya bu..."

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta, Onikişubat Belediyesi’nin EXPO 2023 etkinliğine özel tasarlanan Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Sanatsal Temalı Kinetik Heykel’in yapımına devam edilmesine bir yurttaş, “Konteynerlere değil, bunlara hizmet veriyoruz. Onikişubat Belediyemiz gördüğünüz gibi. Çok önemli ya bu” tepkisini gösterdi.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta, Onikişubat Belediyesi’nin meydana gelen depremlerin ardından 23 Nisan ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek EXPO 2023 etkinliği için özel tasarlanan ve “kentin yeni simgesi” olacağı duyurulan Toprak Ana ve Anadolu Köylüsü Sanatsal Temalı Kinetik Heykel’in yapımına devam edilmesi, yurttaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, depreme rağmen, anıt çalışmalarına devam edilmesi karşısındaki tepkilerini sosyal medyada paylaştı.

Bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoda, heykelin yapımına devam edildiğine ilişkin görüntüleri yayınladı ve şunları söyledi:

“Çok şükür belediyemiz çalışıyor. Sayın ablamızın ışıklandırılması, kaç tane elamanın çalışması. Şu günlerde çok önemli bir şey herhalde. Konteynırlara değil, bunlara hizmet veriyoruz. Onikişubat Belediyemiz gördüğünüz gibi. Çok önemli ya bu...”
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