AKP'li belediye deprem yardımlarını 6 ay saklayıp Ramazan kolisi yaptı

İzmir'in Bergama İlçesi'ne gönderilen “Deprem yardımları nerede” sorusu yanıt buldu. 30 Ekim 2020 günü meydana gelen İzmir Depremi'nin ardından, yurdun dört bir yanında yardım kampanyaları düzenlendi.

Hayırsever yurttaşların bağışlarından oluşan yardım kolileri, valilikler aracılığı ile İzmir'e ulaştırıldı. Yardım kolileri depremzedelere ulaştırılırken, bir kısmı Bergama Belediyesi'ne teslim edildi.





Fakat Bergama'ya ulaşan yardım paketlerinin akıbeti aylarca bilinmedi. Bergama Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Hakan Koştu'nun, depremzedeler için hazırlanan yardım kolilerini dağıtmayarak, belediyenin deposuna koydurttuğu anlaşıldı.







AKP'Lİ BAŞKAN HAYIRSEVER BAĞIŞLARINA KENDİ ADINI YAZDIRTTI





Depoda aylarca bekletilen yardım paketleri, ramazan ayının gelmesiyle birlikte belediye ekipleri tarafından kolilerden çıkarıldı. Hayırsever yardımı paketleri, belediye başkanı Hakan Koştu'nun adının yazılı olduğu poşetlere konularak dağıtılmaya başlandı. Söz konusu paketlerin, İzmirli deprem mağdurlarına valilikler aracılığıyla gönderilen hayırsever bağışları olduğu bilgisine yer verilmedi.









SKANDAL BÖYLE ORTAYA ÇIKTI





Skandalı Bergama Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Selim Tok ortaya çıkardı. belediyemize ait tekstil fabrikası deposunda tesadüfen kolilerle karşılaştı. Tok, belediyeye ait tekstil fabrikası deposunda depremzedeler için hazırlanan yardım kolilerini gördüğünü ve “Hakan Koştu” yazılı poşetlere konulduğunu görünce şoke olduğunu söyledi. Koştu'nun aylarca sakladığı hayırsever yardımlarının üzerine konarak, kendi yardımı gibi yansıttığını öne süren Tok şöyle konuştu:









*Birçok vilayetten valilikler aracılığıyla İzmirli depremzedelere yardım için toplanan gıda kolileri olduğunu tespit ettim. Bu yardım kolileri hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve zor günlerde destek vermek amacıyla oluşturuldu.





*Fakat, Isparta Valiliği, Elazığ Valiliği, Balıkesir Valiliği, Giresun Valiliği gibi birçok valilik aracılığı ile İzmir'e gönderilen yardım kolilerinin bir kısmı depremzedelere dağıtılmayarak Bergama'ya gönderildi. Bergama Belediyesi yüzlerce koliyi dağıtmayarak depoda sakladı. Aradan aylar geçti, şimdi ramazan ayı geldi ve belediye bu kolileri dağıtmak için harekete geçti.





*Üstelik, bunu yaparken, hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarıyla oluşturulan koliler, Hakan Koştu'nun yardımları gibi gösterildi. Paketler belediye başkanının adı yazılı poşetlere dolduruldu.





*Hakan Koştu yardım kolilerini sanki kendisi hazırlamış gibi dağıtmaya başladı. Burada doğru olan, cefakar ve vefakar insanlarımızın bağışlarıyla oluşturulan yardım kolilerinin, zamanında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıydı. Ancak Hakan Koştu hayırsever bağışlarını aldı, depoda bekletti, ramazan ayı gelince kendi adının yazılı olduğu torbalarla dağıtmaya başladı. Bu davranışı esefle kınıyorum.





CHP’Lİ BAŞKANDAN AÇIKLAMA





Konuyla ilgili CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel şu ifadeleri kullandı;





1- İzmir depreminden etkilenen vatandaşlar için gelen gıda yardımlarının, Bergama Belediyesi'nin tekstil fabrikası depolarında aylardır bekletildiği ve Ramazan kolisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.





2- Onca insanın İzmir'in acısını paylaşmak, zor durumdaki vatandaşlarımızla dayanışmak ve onların yaralarına merhem olmak için dişinden, tırnağından arttırdıklarını, hangi zihniyetle sakladınız?





3- Şimdi de deprem için gelen kolileri, sanki belediyeniz dağıtıyormuş gibi ramazan paketine dönüştürüp, bu mübarek ayda bile başkalarının iyi niyeti üzerinden rant peşindesiniz.





4- Hiç mi vicdanınız sızlamadı bu yardımları İzmirlilerden saklarken? Depremde zor günler yaşayan İzmirlilere bu kötülüğü yapınca elinize ne geçti?





5- Siz buna da bir kulp bulursunuz nasıl olsa. Ne kulp takarsanız takın, ne yalan söylerseniz söyleyin, sizin gerçek yüzünüzü artık bu millet gördü. Her kötülüğünüz gidişinizi hızlandıracak.