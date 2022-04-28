Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye elektrik kesmede rekor kırdı /28 Nisan 2022 23:13

AKP'li Belediye elektrik kesmede rekor kırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun protesto amaçlı ödemediği faturaları sonrasında kesilen elektriğiyle bir kez daha gündeme gelen fatura zamları tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu bu tartışmalar sürerken elektiği kesilen vatandaşların da mağduriyeti sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise konuyla ilgili yaşanan gelişmelere değinerek Kayseri'yi işaret etti. Torun, Kayseri’deki elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının 5-6 katı olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM

Elektrik faturalarındaki artış tartışma konusu olmaya devam ederken, elektiği kesilen vatandaşların da mağduriyeti sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise konuyla ilgili yaşanan gelişmelere değinerek Kayseri'yi işaret etti. Torun, Kayseri’deki elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının 5-6 katı olduğunu ifade etti.

Evrensel'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın CHP'li Ednan Arslan'ın soru önergesine verdiği yanıta göre AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik dağıtım şirketi, Türkiye’de vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirket oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri’deki elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının 5-6 katı olduğunu belirterek,

“Türkiye’de kamuya ait elektrik dağıtımı yapan tek şirket olan AK Partili belediyenin şirketi, milletin elektriğini kesmede şampiyon oldu. Bu ayıp onlara yeter” dedi. Türkiye genelinde 21 elektrik dağıtım şirketinin bulunduğunu söyleyen Torun “Ancak sadece Kayseri’de hizmet veren dağıtım şirketi özel değil, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan KCETAŞ. Ama gelin görün ki Türkiye’de oransal olarak en fazla elektrik kesintisi yapan şirket de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın, İzmir Milletvekilimiz Ednan Arslan’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, Kayseri’de yapılan elektrik kesintisi oranı Türkiye ortalamasının 5-6 katı. Buna göre Türkiye’deki elektrik kesintisi ortalaması düzenlenen fatura başına; meskende yüzde 0,83, ticarethanede yüzde 1,64, tarımsal sulamada yüzde 2,28, sanayide ise yüzde 1. Ama Kayseri’ye baktığımızda bu oranlar meskende yüzde 3,74, ticarethanede yüzde 9,78, tarımsal sulamada yüzde 13,28, sanayide yüzde 9,49. Yani, vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirket, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Belediye elektrik kesmede rekor kırdı Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:14:56