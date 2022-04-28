AKP'li Belediye elektrik kesmede rekor kırdı

Elektrik faturalarındaki artış tartışma konusu olmaya devam ederken, elektiği kesilen vatandaşların da mağduriyeti sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise konuyla ilgili yaşanan gelişmelere değinerek Kayseri'yi işaret etti. Torun, Kayseri’deki elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının 5-6 katı olduğunu ifade etti.







Evrensel'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın CHP'li Ednan Arslan'ın soru önergesine verdiği yanıta göre AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik dağıtım şirketi, Türkiye’de vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirket oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri’deki elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının 5-6 katı olduğunu belirterek,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın CHP'li Ednan Arslan'ın soru önergesine verdiği yanıta göre AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait elektrik dağıtım şirketi, Türkiye’de vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirket oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri’deki elektrik kesintisi oranının Türkiye ortalamasının 5-6 katı olduğunu belirterek,





“Türkiye’de kamuya ait elektrik dağıtımı yapan tek şirket olan AK Partili belediyenin şirketi, milletin elektriğini kesmede şampiyon oldu. Bu ayıp onlara yeter” dedi. Türkiye genelinde 21 elektrik dağıtım şirketinin bulunduğunu söyleyen Torun “Ancak sadece Kayseri’de hizmet veren dağıtım şirketi özel değil, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan KCETAŞ. Ama gelin görün ki Türkiye’de oransal olarak en fazla elektrik kesintisi yapan şirket de Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın, İzmir Milletvekilimiz Ednan Arslan’ın soru önergesine verdiği yanıta göre, Kayseri’de yapılan elektrik kesintisi oranı Türkiye ortalamasının 5-6 katı. Buna göre Türkiye’deki elektrik kesintisi ortalaması düzenlenen fatura başına; meskende yüzde 0,83, ticarethanede yüzde 1,64, tarımsal sulamada yüzde 2,28, sanayide ise yüzde 1. Ama Kayseri’ye baktığımızda bu oranlar meskende yüzde 3,74, ticarethanede yüzde 9,78, tarımsal sulamada yüzde 13,28, sanayide yüzde 9,49. Yani, vatandaşın elektriğini en fazla kesen şirket, AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi.” dedi.