AKP'li belediye fantazi dünyasına kanat açtı: Kelebek müzesine 89 milyon TL

Kahramanmaraş’ta AKP’li Onikişubat Belediyesi, ‘Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi’ kurmak için 74 milyon 989 bin TL’ye bir firmayla anlaştı. Belediye, Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi kurmak için ilk olarak 29 Kasım 2017 tarihinde ihale düzenledi. İhaleyi alan iki firma ile 4 Ocak 2018 tarihinde müzenin inşaatı için 21 milyon 946 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Ancak ihale, ‘mücbir sebeplerden dolayı’ feshedildi.







Birgün’den Uğur Şahin’in aktardığına göre, aradan geçen sürenin sonrasında Onikişubat Belediyesi, farklı tarihlerde üç ihale daha açtı. 27 Mayıs 2021, 29 Haziran 2021 ve 30 Temmuz 2021 tarihlerindeki ihalelerde istekli çıkmadı.





7 Eylül 2021’de bir ihale daha yapıldı. “Doğal afet, savaş, salgın hastalık ve özellikli işler” koşuluyla kullanılması gereken pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye tek bir firma katıldı. Söz konusu firma ile 22 Eylül 2021’de 31 milyon 990 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Fakat bu firmanın aldığı işlerde de diğerlerinde olduğu gibi, ihalenin ‘mücbir sebeplerden dolayı feshine’ karar verildi.





Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatı için son ihale ise bu yıl 20 Haziran’da açıldı. Bu ihale de Kamu İhale Kanunu’nun, “öngörülemeyen durumlarda kullanılmasına” izin verdiği pazarlık yöntemiyle düzenlendi. AKP’li Hanefi Mahçiçek’in yönetimindeki Onikişubat Belediyesi’ne bağlı işin yaklaşık maliyeti 78 milyon 528 bin TL, süresi ise 190 gün olarak belirlendi. “Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi İkmal İnşaatı” başlığıyla açılan ihaleye tek firma katıldı. Belediyeyle, NVN İnşaat Pazarlama arasında 20 Temmuz tarihinde 74 milyon 989 bin TL’lik sözleşme imzalandı.





Bu arada belediye, geçen yıl 1 Şubat tarihinde Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatının çatı ve cephe imalatları gibi kısımlarında kullanılmak üzere montaj malzemeleri satın almış, bunun için de tam 14 milyon 779 bin TL ödemişti. Bu tutar eklenince, müze inşaatı için belediyenin kasasından çıkan tutar, 89 milyon 768 bin TL olacak.