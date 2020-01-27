Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye icraya verildi /27 Ocak 2020 21:00

AKP'li belediye icraya verildi

Türkiye’de AKP’li belediyeler borç içinde. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP döneminden kalma borçlarla belediyeleri devir alan muhalefet partileri, borçları eritmeye çalışıyor. Bugün AKP’li bir belediyenin kapısına borçları nedeniyle icra memurları dayandı.

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Sözcü’nün haberine göre AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş döneme ait borcundan dolayı icra takibi başlatıldı. Belediyeden alacaklı şirket, belediyenin demirbaşlarını alacağı 1 milyon 17 bin 995 TL'ye karşılık haczetmek istedi.

Belediyeye 2015-2019 yılları arasında müşavirlik hizmeti veren Kamu Proje Müşavirliği Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, dört yıldır biriken alacağını tahsil edemedi.

Bunun üzerine şirket, alacağı 1 milyon 17 bin 995 lira karşılığında AKP’li belediye hakkında icra takibi başvurusu yaptı.

Mahkemenin icraya onay vermesi üzerine firma avukatları ve icra memurları, haciz işlemini gerçekleştirmek için belediyeye gitti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, icra memurları ve avukatlarla görüşerek malzemelerin haciz yapılmasını engelledi.

Şirket aynı zamanda haciz kararına ilişkin belediyenin hesaplarının bulunduğu 10 bankaya yazı göndererek belediyenin alacaklarına haciz konulmasını istedi.

Söz konusu yazıda “Borçlu belediyenin hesaplarına, hak ve alacaklarına maaş hesabı hariç olmak üzere borç miktarınca kamuya tahsisi edilmemiş hak ve alacaklar üzerine haciz konulmasını karar verilmiştir” denildi.

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