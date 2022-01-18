AKP'li belediye, Japonya'dan yüksek faizle aldığı borç parayı Taliban'a gönderecek!

JAPONYA'DAN KREDİ AL, TALİBAN'A BAĞIŞLA





Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Suriye savaşından sonra nüfusu hızla artan Şanlıurfa'nın toplu taşıma sorununun çözümü için İlbank A.Ş. ile yapılan çalışma sonucunda, ek kaynak aranmasına gidildi.Bu kapsamda JICA'nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) sağladığı ilk 7 yıl ödemesiz, 25 yıl boyunca 0.95 faizle ödemesi olacak olan 3 milyar 500 milyon Japon Yeni'nin alınması için protokol imzalamak şartıyla Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e yetki verilmesi yolunda görüş birliğine varıldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen bu karar, muhalefetin itirazlarına rağmen AKP oylarıyla kabul edildi.Meclis toplantısında, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şanlıurfa Şubesi'nin Afganistan'a 180 bin TL ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulmasıyla ilgili istemi de görüşüldü. Bu konuda da Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na yetki verilmesiyle ilgili teklif kabul edildi.Karara göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na İHH üzerinden Afganistan'a vermek üzere 600 Bin TL'ye kadar maddi yardımda bulunması AKP oylarıyla kararlaştırıldı.Muhalefete mensup meclis üyeleri bu karara, “Japonya'dan yüksek faizle kredi alıp, Taliban'a yardım olarak göndermek mantık işi değil” diyerek şerh koydurdu.