AKP'li belediye 'kaynağı' vatandaşın cebinde buldu!

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzlerce kamerayla Bursa trafiğini denetlemek üzere kurup işleteceği Elektronik Denetleme Sistemi ihalesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "720 milyon liraya ihale edildiği açıklanan bu projenin finansmanının tamamen trafik cezalarından sağlanması öngörülüyor. Her yıl 1.5 milyon trafik cezası keserek, 10 yılda sistemin bedeli çıkmış olacak. Yatak garantili hastane, geçiş garantili köprüden sonra şimdi de günde en az 4 bin adet trafik cezası garantili EDS hortumu geldi" diye konuştu.





10 YILA İPOTEK

Birgün'ün aktardığına göre, MOBESE sisteminin daha da geliştirilmiş şeklini ifade eden EDS sistemi içerisinde 27 adet hız kontrol sistemi, 30 sinyalize kavşakta 89 kavşak kolunda 282 şeride hitaben kırmızı ışık ihlal sistemi, 15 noktada park ihlal sistemi, 9 adet mobil EDS aracı, Bölge Görüntülüme Sistemi için 150 hareketli kamera, 450 adet sabit kamera bulunacağını açıklayan Karaca, bu projenin ulaşım konusuyla ilgisi olmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BURFAŞ tarafından ihaleye çıkarıldığını belirterek şunları söyledi:





Edindiğimiz bilgilere göre, 2 firmanın katıldığı ve yap-işlet-devret modeliyle yapılacak EDS ihalesine katılan İstanbul firması Torkam İnşaat Yatırım A.Ş 785 milyon lira fiyatla elenmiş, ihale de 720 milyon lira veren Ankara firması CABA Grup'ta kalmış. Bu ihale onaylanırsa bu Ankara firması Bursa'nın önümüzdeki 10 yılına ipotek koyacak.





15 MİLYON TRAFİK CEZASI YAZACAKLAR

Sistemin maliyetinin tümüyle trafik cezalarından elde edilen gelirle karşılanacağını hatırlatan İsmet Karaca şunları kaydetti:





10 yılda toplam 14 milyon 400 bin ceza yazılarak, sistemin tüm maliyetinin karşılanacağını hesaplamışlar. Hortuma bakın! Yılda yaklaşık 1.5 milyon ceza yazacaklar. Bu para tümüyle Bursalıların cebinden çıkacak. Daha doğrusu 10 yılda Bursalılara toplam 720 milyon lira trafik para cezası kesileceği bugünden belli. Dönerken sinyal vermedin ceza, şerit değiştirdin ceza, müzik dinledin ceza. Böyle bir hayat olabilir mi? Sırf AKP'nin yandaş firması para kazansın diye Büyükşehir Belediyesi'ni borçlandırdıkları o projeye gelir elde etmek ve günlük en az 4 bin trafik cezası kotasını doldurmak için en küçük hatalara bile trafik cezası kesilen bir şehirde yaşanır mı?"





"BURSA'YI 720 MİLYON LİRA BORÇLANDIRACAKLAR"

Sistemin kontrolünün bir şirkete verilmesinin yaratacağı güvenlik sakıncalarına da işaret eden Karaca sözlerini şöyle tamamladı:





Kameralarla tüm trafik akışı kontrol altında. Kişi mahremiyeti kalmayacağı gibi güvenlik de o şirkete emanet ediliyor. 2 yılda biteceği söyleniyor. Yani seçime kadar yapıp Bursa'yı 720 milyon lira borçlandıracaklar, önümüzdeki 10 yıl boyunca da, her gün en az 4 bin adet trafik cezası kesilecek ki, sistem maliyetini ödesin. Böylesi bir saçmalığa imza atan da, Alinur Aktaş başkanlığındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi'dir. Önümüzde sandık var, hem merkezi iktidar hem de Alinur Aktaş gidecek. Alinur Aktaş gidecek ama Bursalılar 10 yıl boyunca Alinur Aktaş'ın bu şehre attığı bu kazığın cezasını çekmeye devam edecek.