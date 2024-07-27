Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye kolayını buldu: Okul alanı verip borç sildirecek /27 Temmuz 2024 09:38

AKP'li belediye kolayını buldu: Okul alanı verip borç sildirecek

İktidar, SGK borçlarını tahsil ederek CHP’li belediyeleri sıkıştırmaya çalışırken AKP’li Pendik Belediyesi işin kolayını buldu. Belediye, okul alanlarını Hazine’ye verip borcunu sildirecek. Karara CHP’liler de destek verdi.

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, “Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor” diye açıklama yaptı.

İktidar bu hamlesi ile muhalefetin yönettiği belediyeleri köşeye sıkıştırmayı hedeflerken AKP’li belediyeler ise yine işin kolayını buldu.

İstanbul’daki AKP’li Pendik Belediyesi, 4 Temmuz tarihinde düzenlenen Meclis oturumunda sekiz arsasını vergi ve SGK borçlarının silinmesi karşılığında Hazine’ye devretme kararı aldı. Meclis kararında, “Belirlenen taşınmazların Pendik İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından kamu hizmeti yararına yatırım yapılması düşünülmekte olduğundan bahisle imar planında ilköğretim tesisi ve ortaöğretim tesisi alanında bulunan taşınmazların Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi talep edilmektedir. Belirtilen taşınmazlardaki belediyemize ait hisselerin, Pendik Belediyesi ve Pendik Belediyesi’nin sahip olduğu şirketlerin, vergi ve SGK prim borçlarına karşılık olarak Maliye Hazinesi’ne devri komisyonlarımızca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Ancak bu sekiz parselin de imar planlarına ilköğretim ve ortaöğretim alanı olarak işlendiği görüldü. Karar, Belediye Meclisi’nde bulunan tüm partilerinin destek vermesi ile oy birliğiyle alındı. Kararın ardından AKP’li Belediye, Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden borçlarının silinmesini de talep etti.
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