AKP'li belediye önünde eylem: Kanuna aykırı...

"HAYVANLARI BİLEREK AÇLIĞA VE SUSUZLUĞA İTİYOR"





Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çifci ve komisyon üyesi avukatlar AKP'li Meram İlçe Belediyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.AKP'li belediyenin sokak hayvanları için yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çifci, belediyenin hayvanları bilerek açlığa ve susuzluğa ittiğini söyledi. Belediye yetkilileriyle konuyla ilgili görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını kaydeden Çifçi, şunları söyledi:“Yasalarımıza göre sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımlarının yapılması görevi belediyelere aittir. Ancak Meram Belediyesi tarafından; yazın bu sıcak günlerinde sokak hayvanlarının su ihtiyaçları ve besleme ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Baro Başkanlığımızın ve Hayvan hakları Komisyonumuzun defalarca kez ilgili belediye yetkilileri ve yöneticileri ile görüşme talebi sonuçsuz kalmıştır.Yetersiz olan besleme odaklarına yenisi eklenmemekle birlikte var olanlar da belediyenin keyfiyetine bağlı olarak doldurulmaktadır. Meram Belediyesi açıkça yasal görevlerini yerine getirmemekte ve hayvanları bilerek ve isteyerek açlığa, susuzluğa itmekte ve insanlarla karşı karşıya bırakmaktadır.”