Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediye 'ücretsiz' piknik alanı kiraladı, parselleyip zenginlere villa arazisi yaptı /24 Nisan 2022 10:45

AKP'li belediye 'ücretsiz' piknik alanı kiraladı, parselleyip zenginlere villa arazisi yaptı

AKP'li Bolu Gerede Belediyesi'nin devletten piknik alanı olarak kiraladığı orman alanını parselleyerek arsa olarak sattı. Üstüne villalar yapıldı.

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Cumhuriyet'ten Tuncay Molleveisoğlu’nun haberine göre, ihbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri olayı inceleyip rapor yazdı.

Raporda, kamu yararı için ücretsiz olarak kiralanan orman alanının amacı dışında kullanıldığı, orman bütünlüğünün bozulduğu belirtilerek belediyeye verilen iznin derhal iptal edilmesi istendi.

Gerede Belediyesi ve villa sakinleri ise Orman Genel Müdürlüğü’nden, kiralanan alanın artık orman değil yerleşim yeri haline geldiğini ve bu alanı orman dışına çıkarmasını istedi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nce orman alanını 2B olarak tarif edilen, “orman vasfını kaybetmiş arazi” sıfatına getirmek için çalışma yapıldı. Orman talanına zemin hazırlayan 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tartışmalı 7394 sayılı kanunda değişiklik yapıldı. Madde özetle üzerinde yerleşim yeri bulunan orman alanlarının yerleşene satılacağını söylüyor.

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, "Bu yasa sadece Gerede için değil, benzer yüzlerce yerde işgalin olduğunu biliyoruz... Bu tam bir yok ediş sürecidir. Bu yıkıma karşı geleceğinden kaygı duyan tüm insanlarla birlikte mücadele edeceğiz...” dedi.
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