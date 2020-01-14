Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyede büyük israf /14 Ocak 2020 19:59

AKP'li belediyede büyük israf

Balıkesir Belediye Başkanıyken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluk' gerekçesiyle görevden aldığı ve istifa ederken ağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yerine getirilen Zekai Kafaoğlu'nun, göreve gelir gelmez aracını ve odasını zırhla kaplattığı ortaya çıktı.

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Kafaoğlu, Uğur'un istifa ettiği sırada Alıeylül Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Uğur'un istifaya zorlanmasıyla boşalan koltuğa getirilen Kafaoğlu, 2017 yılının kasım ayından itibaren 16 ay başkanlıkta kaldı. 

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, Kafaoğlu kasım ayında göreve başlamasının beş ay ardından, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makam Odası ve Makam Aracının Zırhlama Hizmet Alımı' ihalesi duyurusu yapıldı.

İhale haziran ayında sonuçlandı. İhaleye tek bir şirket katıldı: Oset Savunma Sanayi Zırh Teknolojileri Anonim Şirketi. Şirket ihalede 173 bin TL fiyat verdi ve zırhlama işini üstlendi. Belediye belgelerine geçen gider kalemi ise 221 bin 166 TL 66 kuruş oldu.

İhaleyi kazanan şirket daha önce de Cumhurbaşkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile çalıştı. Kafaoğlu'dan önce görevden alınan Uğur'un gözyaşları içinde istifası o dönem gündeme oturmuştu:
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