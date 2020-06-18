Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyede büyük yolsuzluk /18 Haziran 2020 21:02

AKP'li belediyede büyük yolsuzluk

Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşmak için 35 milyon liralık borçlanma yetkisi alan Sancaktepe Belediyesi’nin 29 Nisan’da 63,3 milyon liralık asfalt ihalesi yaptığı ortaya çıktı. İhale sözleşmesinin ise 11 Haziran’da imzalandığı öğrenildi.

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Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin, corona virüsü önlemleri kapsamında 1 Haziran’da olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıda salgın yüzünden gelirlerin düşmesi ve giderlerin artması nedeniyle belediye hizmetlerinin devam edebilmesi için Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye 35 milyon lira borçlanma yetkisi verilmişti.

AKP'’i belediye, 31 Mart 2019’da yapılan seçimin üzerinden sadece 6 ay geçtikten sonra da 50 milyon liralık borçlanma yetkisi almıştı.

29 NİSAN’DA İHALE DÜZENLENDİ

Salgın yüzünden borçlanmaya giden belediyenin salgın günlerinde asfalt ihalesi düzenlediği ortaya çıktı. Sancaktepe Belediyesi’nin 29 Nisan 2020 tarihinde düzenlediği 2020 yılı için cadde ve sokaklarda asfalt kaplama yapmak üzere çıktığı ihalenin sözleşmesi 11 Haziran’da imzalandı. İhale 63 milyon 314 bin liraya Özsoy İnşaat ile Gelişim Yapı iş ortaklığına verildi. İş ortaklığı ile 570 günlük sözleşme imzalandı.

”BELEDİYE BORÇ VE FAİZ BATAĞINDA”

Sancaktepe Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili İlknur Ünlü, belediyenin piyasaya 526 milyon lira borcu bulunduğunu, 1.5 yılda 85 milyon liralık yeni borç yükü altına girdiğini söyledi.

Borç ve faiz batağına batmış bir belediyenin harcamalarında daha dikkatli olması gerektiğini belirten Ünlü, ”Daha 2 hafta önce olağanüstü gündemli meclis toplantısında 35 milyon TL borçlanmak isteyen bir belediye başkanı bugün karşımıza 63 milyon 314 bin TL’lik asfalt ihalesiyle çıkıyor. Bu rakamlar, AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin kamu kaynaklarını har vurup harman savurmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi. 
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