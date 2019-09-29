Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye'de skandal /29 Eylül 2019 16:01

AKP'li Belediye'de skandal

AKP’nin Elazığ teşkilatında taciz ve ardından gelen şikâyetle birlikte kaçırma ve darp olayları yaşandı. İddiaya göre AKP Kovancılar İlçe Başkanı Vahap Gök, ilçedeki Belediye İş Merkezi’nde Serhat K.’ye ait bir mağazada çalışan ve Serhat K’nin eski eşi olan Merve D. isimli kadını hem işyerine gelerek hem de mesajlar yollayarak taciz ediyordu.

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Vahap Gök, kadını gece saatinde de telefondan taciz etmeye başlayınca engellendi. Engellendiğini fark eden Gök ertesi gün kadının çalıştığı mağazaya gitti ve WhatspApp’tan neden engellendiğini sordu.

M.D buna karşılık Gök’e “Ben sizin çocuğunuz yaşındayım, mesaj attığınız saatin farkında değilsiniz” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Gök’ten kendisini bir daha rahatsız etmemesini istedi.

Bunun üzerine eski eşi Serhat K., İlçe Başkanı Gök’ü AKP İl Başkanlığı’na şikâyet etti. Vahap Gök ise şikâyetin ardından Serhat K.’yı işyerinin önünde aracına alıp “Tamam ben hatalıyım, fakat beni il başkanına şikâyet ediyorsun. Sanki il başkanının bu işleri yok mu?” dedi.

Daha sonra ikinci kez şikâyette bulunan Serhat K., Gök’ün yeğeninin de aralarında bulunduğu dört kişi tarafından başka bir araca bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü. Vahap Gök ve yanındakiler tarafından feci şekilde darp edilen Serhat K., “Kimseye bir şey söyleme yoksa seni öldürürüz” tehdidiyle bir otele bırakıldı. Serhat K. polisi arayıp şikâyetçi oldu, ancak bu kez AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut tarafından telefonla aranıp durduruldu. Serhat K., bu kez savcılığa giderek şikâyette bulundu.

Taciz, darp ve adam kaçırma ile suçlanan Vahap Gök, AKP Genel Merkezi’nden gelen talimat üzerine istifa etti.
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