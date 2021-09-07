Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyede 'yalan' afiş skandalı /07 Eylül 2021 19:57

AKP'li belediyede 'yalan' afiş skandalı

AKP’li Haliliye Belediyesi, ‘Gurur tablosu’nda belediyenin gençlik merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin "İTÜ Tıp’ı kazandığını" duyuran afişler astı.

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AKP’li Haliliye Belediyesi, ‘Gurur tablosu’nda belediyenin gençlik merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin "İTÜ Tıp’ı kazandığını" duyuran afişler astı.

Şanlıurfau’daki AKP’li Haliliye Belediyesi, hazırladığı afişlerle sosyal medyada dalga konusu haline geldi.BirGün'de yer alan habere göre, belediyenin “Gençlik merkezlerimizin gurur tablosu” başlığıyla sokaklara astığı afişte, bazı öğrencilerin “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tıp Fakültesi’ni” kazandığı iddia edildi. İTÜ’de tıp fakültesinin bulunmadığını belirten sosyal medya kullanıcıları, belediyi mizahi yorumlarla tiye aldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, yanlışın ‘öğrencilerin hatalı bilgi vermesinden’ kaynaklandığını savundu.

Çiçek paylaşımında, “Öğrencilerin sehven yapmış olduğu hatalı bildirimden dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerimizin yerleştirme belgelerini kontrol edebilirsiniz” dedi.

İlginç afişten öğrencileri sorumlu tutmaya çalışan Çiçek, belediye yetkililerinin İTÜ'de tıp fakültesi olmadığını bilmemesine ilişkin ise herhangi bir özeleştiri vermedi.
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