AKP'li belediyeden 2 milyonluk sempozyum

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve üç gün süren ‘Şehircilik ve Mutlu Şehir Sempozyumu’na’ toplam 1 milyon 942 bin TL harcadığı ortaya çıktı.





Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgiye göre, 8 Ekim tarihinde “3’üncü Uluslararası Kartepe Zirvesi; Şehircilik ve Mutlu Şehir Sempozyumu Organizasyonu Hizmet Alımı İşi” başlığıyla ihale yapıldı. RNA İletişim Danışmanlık ve Reklam Şirketi ihaleye tek başına katılarak 1 milyon 737 bin 350 TL teklif verdi ve şirketle 11 Ekim tarihinde sözleşme imzalandı. İhalenin sonuç ilanının sempozyumdan yaklaşık iki ay sonra, 3 Ocak tarihinde açıklanması da dikkati çekti





KOORDİNASYONA 205 BİN TL





İsmail Arı'nın BirGün'de yer alan haberine göre AKP'li belediye, 11 Ekim tarihinde de “3'üncü Uluslararası Kartepe Zirvesi; Şehircilik ve Mutlu Şehir Sempozyumu Sekreterya ve Koordinasyon Hizmeti” başlığıyla bir başka ihale daha yaptı. Belediye, pazarlık usulü yaptığı ihaleyle 205 bin TL harcadı. İhaleye tek başına MKB Teknik Proje Tasarım İletişim Şirketi ile sözleşme imzalandı.





İPEK HALI VE ÇANTA HEDİYE EDİLDİ





İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, organizasyon ihalesini kazanan şiketten, sempozyuma katılan konuklara hediye olarak vermek için 500 adet deri çanta istendi. Çantaların yüzde 100 yerli sığır derisi ve yerli üretim süet astar olması gerektiği de belirtildi. İhale dosyasında “Özel olarak davet edilen misafirlerimize verilmek üzere 15 adet 35x45 ölçülerinde saf İpekten oluşan Hereke halısı” da talep edildi.





Sempozyuma katılacak konuklara verilecek hediyeler arasında, “parçacıklı renkli tabaka ve yüksek yoğunluklu unibody reçine kılıfa sahip, turbo hızlı şarj özelliğine sahip 750 adet power bank" da yer aldı.





15 ADET LÜKS ARAÇ KİRALANDI





İhale dosyasında yer alan bilgilere göre ihaleyi kazanan şirketten VIP hizmet için kullanılmak üzere beş gün süreyle lüks araç da istendi.





EMİNE ERDOĞAN DA KATILDI





AKP'li belediyenin iki milyon TL’lik sempozyumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu katıldı. Sempozyuma çok sayıda AKP'li milletvekilinin katıldığı da bildirildi.