Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden 'cadı avı' /26 Ekim 2019 16:36

AKP'li belediyeden 'cadı avı'

Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin denetimindeki Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatı sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

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Sahadaki çatışmalar yerini diplomasi trafiğine bırakırken, Türkiye'de ise harekatı desteklemeyenlere karşı başlayan baskılar artıyor.Bu kez AKP'li bir belediye, askeri harekata destek vermeyen sanatçıların filmlerini yasakladı. 

Kayseri'ye bağlı Develi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Cabbar, "Barış Pınarı Harekâtı" süresince "Mehmetçiğe destek vermeyen sanatçıların filmlerini" belediyenin sinema salonunda izlettirmeme kararı aldıklarını belirtti. Cabbar, sanatçıları hangi kıstas üzerine eleyeceklerine dair ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Sözcü'nün haberine göre, bu kararı alan meclis üyelerine teşekkür eden Mehmet Cabbar, "Barış Pınarı Harekatı’nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimizin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek adına Barış Pınarı Harekatı süresince Mehmetçiğimize destek vermeyen sanatçıların filmlerini Mustafa Aksu Kültür Merkezimizde izletmeme kararı aldık. Bu kararda bizlere destek olan belediye meclis üyelerimize ve her daim vatan sevdalısı olan Develili hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.
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