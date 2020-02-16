Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden Ensar'a büyük kıyak /16 Şubat 2020 10:54

AKP'li belediyeden Ensar'a büyük kıyak

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin iktidara yakın Ensar Vakfı’na Çamlıca Kız öğrenci Yurdu’nun bulunduğu binayı 49 yıllığına bedelsiz verdiği ortaya çıktı. Yurdun açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yapmıştı.

SHABER3.COM

Kızılay’dan gelen 8 milyon dolarlık bağışla tartışama konusu olan iktidara yakın Ensar Vakfı’na AKP’li Üsküdar Belediyesi’nden büyük kıyak yapıldığı ortaya çıktı.

 Açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yaptığı Çamlıca Kız Öğrenci Yurdu’nun belediye tarafından Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz verildiği öğrenildi.

Bulgurlu Mahallesi’ndeki yurdun bulunduğu 43 ada, 34 parseldeki taşınmazın mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait. Taşınmaza ilişkin teklif 7 Şubat 2018 tarihinde ilçe meclisi gündemine geldi. Teklifte taşınmazın Ensar Vakfı’na 49 yıllığına “eğitim ve yurt faaliyetleri”nde kullanılması amacıyla bedelsiz verilmesi istendi. 

Teklif CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre, 2014-2019 yılları arasında CHP Üsküdar Belediyesi Meclis üyeliği yapan Nezih Küçükerden, Üsküdar Belediyesi’nin, halka ait ve halkın kullanımında olması gereken birçok yeri, özellikle Ensar ve TÜRGEV gibi vakıflara verdiğini anlattı. 

Belediyenin, vakıflara verdiği yerlerin tümünün halkın yararına projelendirilmesi gereken yerler olduğunu kaydeden Küçükerden, “Üsküdar Belediyesi bu konuda unvan sahibi. Belediye alanları, ‘halka yararlı’ diye adlandırılan vakıflara veriliyor. Üsküdar’da bu alan gibi halktan kaçırarak Ensar’a verilen birçok alan var. Belediye herkese hizmet etmeli, belli kesimlere peşkeşçilik yaparak hizmet edemez. Bu haksızlıktır, hukuksuzluktur. Bu tip kararların tümüne karşı CHP’nin şerhi var” dedi.

Ensar Vakfı, Çamlıca Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışını 7 Ekim 2019’da yaptı. Açılış programına ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de aralarında bulunduğu birçok devlet görevlisi katıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyeden Ensar'a büyük kıyak Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:30