Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden konser sansürü: Gitaristi Erdoğan'ı eleştirdi diye konserleri iptal edildi /20 Mayıs 2025 00:37

AKP'li belediyeden konser sansürü: Gitaristi Erdoğan'ı eleştirdi diye konserleri iptal edildi

Rize Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Şöleni etkinlikleri kapsamında daha önce sahne alacağı duyurulan Grup Madrigal konseri, gitarist Ceyhun Kaan Karakaş'ın Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımların ortaya çıkması üzerine iptal edildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise konseri Fındıklı'da gerçekleştirmek için Madrigal grubuna çağrı yaptı.

SHABER3.COM

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rize Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen Gençlik Şöleni’nde Madrigal grubu 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30’da sahne alacaktı. Haftalar öncesinden duyurusu yapılan konser, bugün ortaya çıkan bazı sosyal medya paylaşımları sonrası iptal edildi.

Halk TV'de yer alan habere göre Madrigal’in kurucularından ve grubun gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş’ın geçmişte bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımları ortaya çıktı. Karakaş, "Erdoğan gitmeden bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmez", "Erdoğan yenerse ciddi ciddi çürüyeceğiz bu ülkede", "Erdoğan miti yıkılsın da ben de kendi ideolojimi duruşumu savunmak istiyorum" ve "Ben 5 yıl daha Erdoğan tarafından yönetilmek istemiyorum" gibi ifadeleri kullanmıştı.

Rize Belediyesi paylaşımların gündeme gelmesinin ardından konseri iptal etti. Belediye tarafından vatandaşlara 13.47’de gönderilen SMS ile Gençlik Şöleni kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hatırlatılırken, Madrigal konserinin iptal edildiği de duyuruldu.

Daha önce de kentte Rize Belediyesi ve Rize Valiliğinin nisan ayında düzenlediği Rize Kitap Fuarı'na Tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı önce davet edilmiş daha sonra, Çağdaş gazeteciler derneği (ÇGD) üyesi gazeteciler, yazarın Atatürk karşıtı söylemlerini yayınlamasının ardından Anapalı’nın söyleşi ve imza programı iptal edilmişti.

"FINDIKLI ÖZGÜRLÜKLER KASABASIDIR"

Öte yandan CHP Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan Madrigal Grubu'na şu sözlerle destek geldi.

"Bugün şu anda yeni bir yasakla, yeni bir korkuyla karşı karşıya kaldık. Gençlerin çok sevdiği Madrigal grubu Rize Belediyesi tarafından Rize’ye davet edilmişti. Ama bir tweeti yüzünden konser verdirilmemiş. Madrigal grubuna sesleniyoruz. Fındıklı özgürlükler kasabasıdır. Fındıklı yarınlarımız için herkesin kendini ifade edebilmesi için. Özgürlüklerimiz ise önem verdiğimiz bir kasabadır bir İlçedir gelin gençlerle burada buluşun. Fındıklı size ev sahipliği yapar."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyeden konser sansürü: Gitaristi Erdoğan'ı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:14:44