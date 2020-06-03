Samanyolu Haber /Politika / AKP'li belediyeden 'Saray' eleştirisi /03 Haziran 2020 22:09

AKP'li belediyeden 'Saray' eleştirisi

AKP’li Şırnak Belediyesi’nce yapılan bir değerlendirmede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'n de eleştirildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

AKP’li Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planında, belediyenin ulaşmak istediği hedeflere ilişkin sorunlar ve etkenler yer aldı. 

Politik sorunlar başlığı altında “Siyasal sistemin değişmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle yerel yönetimlerin yetki ve görevlerinde değişiklikler yapılması” ifadelerine yer verilirken, ekonomik sorunlar “Ekonomik krizin derinleşmesi, ekonominin daralma eğilimine girmesi, artan işsizlik oranları ve istihdam sorunu” diye sıralandı.

Belediye zayıf yönleri arasında “deneyim eksikliği, denetim eksikliği, liyakate yeterli önem verilmemesi, çalışanlar arasında ve üst yönetimle iletişim eksikliğini” gösterirken, kendilerini tehdit eden unsurlar arasında “yaşam alanlarının eksikliği, tarım alanlarında küçülme, kamu yatırımlarının azalması” yer verdi. 

Şırnak Beleiye Başkanı Mehmet Yarka'nın plan için kaleme aldığı yazıda, "Yasaların bizlere verdiği yetkiye dayanarak hazırladığımız 2020-2024 Şırnak Belediyesi Stratejik Planında kente ilişkin vizyonumuzu; 'Tarihinden Dolayı Doğuştan Marka Şehir Olan İlimizi; Temiz, Disiplinli, Çağdaş, Yeşiller İçerisinde, Sosyal Belediyecilik Açısından Öncü, Kültür ve İnanç Turizminin Önemli Merkezlerinden Olan, Bir Dünya Kenti Yapmaktır' şeklinde belirledik" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyeden 'Saray' eleştirisi Sonraki Haber >>

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Bir Ergenekon sanığından daha '15 Temmuz ' itirafı

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Canlı yayındaki muhabire gaz bombası

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

''Köprüyü geçen binlerce kişi Anadolu toprağını öpüp geri dönüyordu...''

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Trump sorusu karşısında Trudeau'nun 'dili tutuldu

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

Muhabir sordu... Berat Albayrak'ı taklit ederek cevapladı!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

New York’ta gece sokağa çıkma yasağı tüm hafta uygulanacak!

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Ergenekon sanığına jet tutuklama

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor

Bez alacak parası yok, Ama AKP'ye oy veriyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:06:18