AKP'li belediyeden suya yüzde 600 zam

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 2022 Mali Yılı Bütçesi ile 16 ilçe belediyesinin bütçeleri ele alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları kabul edildi.



SU ZAMMINDAKİ KURNAZLIĞI ORTAYA ÇIKARDI



Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclisinde 2022 yılı bütçe ve performans değerlendirme toplantısının ardından KASKİ genel kurulu gerçekleştirildi. 2022 yılı su ve atık su tarifeleri üzerine konuşma yapan Erhan Özhan, AKP'li belediyenin son 2 yılda su fiyatlarına yaptığı yaptığı zammı orta çıkardı.



“45 BELDEYE 2 YILDA YÜZDE 600 ZAM”



Birçok ilçe ve beldenin su kategorilerinin değiştirilerek zam uygulandığını söyleyen Özhan şunları söyledi:



“İncesu ve Hacılar ilçelerimiz B kategorisinden A kategorisine alınarak sularına 219 yılından 2021 yılına kadar yüzde 300 dolaylı zam yapılmış. Merkez dışında kaşan diğer bütün ilçelerimiz ise C sınıfından B sınıfına geçirilerek sularına yüzde 100 zam yapılmış. Yine D sınıfında yer alırken C sınıfına geçirilen ve eski kanunda belde hükmünde olan 45 beldemize ise yüzde 600 dolayında zam yapılmış.”



“BELDELERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ ŞAŞKIN”



“Bu 45 beldemizin köy hükmünde kalan yerlerden ne artısı ki diğer köylerden ayrılarak yüzde 600 zam getiriliyor?” diye soran İYİ Partili Özhan, “Burada yapılması gereken, belde kanununda bulunanların yeniden D kategorisine geçirilerek köylerimizle birlikte aynı ücreti ödemeleri sağlanmalı. Bu da yaklaşık yüzde 50'lilik bir indirime tekabül eder. Bu beldelerimizde yaşayan vatandaşlarımız şaşkın. Çünkü herhangi bir zam duyurusu yapılmadan ‘neden bu elimizdeki faturalar şişkin' geliyor itirazları dönem dönem yükselmekte. Bu itirazlarımıza cevap benim açıklamalarımdır. Çünkü suyunuza yüzde 600 zam yapıldı. Miktarlar ve yüzdelik rakamlar ortada” dedi.





İYİ Parti'li Meclis Üyesi Erhan Özhan



“BU İNSANLARA BU FATURALARI YANSITMAMAMIZ LAZIM”



Kırsal da yaşayan vatandaşların çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştıklarını ve bu sebeple daha çok desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Özhan sözlerine şöyle noktaladı:



“Bizim kırsalı öncelememiz lazım. Şehrimizin yüzde 15'i olan kırsal kesimimizden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir kar beklentisinin olmaması gerekir. Birçok yere yaptığınız bir yatırımınız da yok. DSİ'nin ve Köy Hizmetleri'nin yaptıkları yatırımlarla birçok beldemizin su ihtiyacı karşılanmakta. Bu insanlara fazladan yatırım yapılsa bile helal olsun. Bu insanlara bu faturaları yansıtmamalıyız. O insanlar hala belde ve köylerinde oturup bu zor şartlarda hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıkları için plaket vermemiz lazım.”