AKP'li belediyeden ulaşıma fahiş zam

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomide destan yazdığını belirtirken, AKP'nin idare ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine fahiş zam yaptı.





Kocaeli'nde toplu taşıma ücret tarifesine yüzde 16,7 oranında zam geldi.





Şehir içi tam bilet 3 TL’den 3,50 TL’ye, tramvay tam ücreti 2 TL’den 2,5 TL’ye, deniz ulaşımı ise 3,75 TL’den 4, 25 TL’ye çıkarıldı.





ÖĞRENCİ BİLETİNE DE ZAM GELDİ





Şehir içi öğrenci 1,60 TL’den 1,75 TL’ye, tramvay öğrenci ücreti 1,25 TL’den 1,50 TL’ye, deniz ulaşımı öğrenci 2 TL’den 2,25 TL’ye çıkarıldı.





Şehir içi indirimlilerin ücreti 2,25 TL’den 2,55 TL’ye, tramvay ücreti 1,5 TL’den 1,75 TL’ye, deniz ulaşımı ise 2,75 TL’den 3,10 TL’ye çıkarıldı.





“FAHİŞ ZAM HALKA İHANETTİR, ZULÜMDÜR”





Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kocaeli İl Örgütü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu ulaşıma zam kararına karşı, “Ulaşıma yapılan zam halka ihanettir, zulümdür.” başlıklı açıklama yaptı.





Açıklamada, “AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli halkının temel ihtiyaçlarından biri olan ulaşım konusunu bir kâr aracı olarak görmektedir. Yapılan zamlar halka ihanettir, kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.



