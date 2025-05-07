Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden yandaşlara kıyak üstüne kıyak, üzerine 1 ton da baklava /07 Mayıs 2025 11:56

AKP'li belediyeden yandaşlara kıyak üstüne kıyak, üzerine 1 ton da baklava

İstanbul’un Pendik ilçesinde AKP’li belediyeye ait 2024 Denetim Komisyonu Raporu, belediye meclisinde görüşüldü. CHP’li üyelerin şerh düştüğü raporda danışman maaşları, kira destekleri ve özel kalem harcamaları dikkat çekti. AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Cin, belediye kasasından bir ton baklava almış.

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İstanbul’da AKP yönetimindeki Pendik Belediyesi’nin 2024 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu, nisan ayı belediye meclis oturumunda görüşüldü. Denetim Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, rapora çeşitli gerekçelerle şerh koydu.

CHP’li üyeler, belediye bütçesinden bazı dernek ve vakıflara kira ödemesi yapıldığını belirtti. Rapora göre Pendik Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait öğrenci yurdunun 241 bin 612 TL’lik, Yedi Hilal Derneği’ne ait bir başka yurdun ise 38 bin 422 TL’lik kirasını karşıladı.

BAŞKANDAN YEMEK KIYAĞI: 1 TON BAKLAVA
Raporda öne çıkan bir diğer konu ise belediye başkanına bağlı özel kalem harcamaları oldu. Belediye Başkanı Ahmet Cin’in beş danışmanı olduğu ve bu danışmanlara 2024 yılı içerisinde toplam 6 milyon TL maaş ödendiği belirtildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP’li meclis üyeleri ayrıca, başkanlık bütçesinden düğünlerde kullanılmak üzere 1 milyon 870 bin TL’lik takı alındığını, misafir ağırlama ve yiyecek içecek giderleri içinse toplam 2 milyon 500 bin TL harcama yapıldığını ifade etti. Raporda, Gazi Burma isimli bir işletmeden yaklaşık 332 bin TL’lik baklava alımı gerçekleştirildiği ve bunun yaklaşık bir tona karşılık geldiği öne sürüldü.

CHP’li üyeler, belediye özel kaleminden AKP Pendik İlçe Başkanlığı’na yemek gönderildiğine dair siparişlerin de tespit edildiğini kaydetti.
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