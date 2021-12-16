AKP'li belediyeler Halk Ekmek büfelerine elektrik vermiyor

BELGE VERMİYORLAR





PİKNİK TÜPÜYLE ISINIYOR





KALDIRMAK İSTİYORLAR





1,5 YILDIR ELEKTRİKSİZİZ





'AYAKLARIM DONUYOR'





Ümraniye'de Halk Ekmek Büfesi işleten Filiz Birge de aynı dertten mustarip. AKP’li ilçe belediyesinin büfeye elektrik bağlanmasına engel olduğunu söyleyen Birge, “Karanlıkta kalmamak ve ısınabilmek için elektrik istiyorum” dedi ve ekledi: “Belediyedeki yöneticiler, ‘Bu büfe estetiğe uygun değil. Belediye başkanımız estetiğe çok önem veriyor’ dediler. Çok üşüyorum. Ellerim, ayaklarım donuyor. Ekmek almaya gelenler bile halime üzülüyor.”





TEVFİK GÖKSÜ'NUN YALANI DA ORTAYA ÇIKTI





Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu yönetiminin hiç bir projesini engellemediklerini iddia etmişti. Bu haber ise Tevfik Göksu'yu yalanlıyor!..



Cumhur İttifakı’nın yönettiği ilçe belediyelerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Halk Ekmek büfelerine yönelik ‘girişimleri’ sürüyor. Daha önce Halk Ekmek büfelerinin kurulmasını önlemeye çalışan belediyeler, şimdi de büfeleri elektriksiz bırakıyor.Son yerel seçimlerde İstanbul’daki 39 ilçenin 24’ünü AKP, birini de MHP kazandı. Bu belediyeler, ekonomik krizle birlikte önlerinde metrelerce kuyruklar oluşan çok sayıda Halk Ekmek büfesine elektrik bağlanmasını engelliyor. BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhur İttifakı’nın yönettiği bu 25 ilçede bulunan toplam 393 Halk Ekmek büfesinden 149’unun elektrik bağlantısı bulunmuyor.Mevzuata göre, Halk Ekmek büfelerine elektrik bağlanabilmesi için ilçe belediyesinin elektrik şirketine bir yazı göndererek, büfeye elektrik bağlanmasında bir sakınca olmadığını belirtmesi gerekiyor. Belediyeler bu yazıyı göndermediği için de büfelere elektrik bağlanamıyor. Bu nedenle Halk Ekmek büfelerinin işletmecileri soğuk havalarda ısınamıyor. Büfe işletmecisi yurttaşlar, akşam saatlerinde de havanın erken karardığını belirterek, “karanlıkta ekmek satmaya" çalıştıklarını söylüyor.AKP'li Üsküdar Belediyesi, 59 yaşındaki gazi Rıfat Aslan'ın işlettiği İstanbul Halk Ekmek büfesine tam 8 aydır elektrik vermiyor. Bu soğuk havalarda piknik tüpüne taktığı bir aparatla ısınmaya çalışan Aslan, “Büfemin içine iki tane küçük piknik tüpü koydum. Biriyle ısınmaya çalışıyorum, diğerinde de çay demliyorum. Akşamları hava erken kararıyor ve büfemi elektrik bağlanmadığı için aydınlatamıyorum. Isınmak için ve aydınlatma için benim elektriğe ihtiyacım var. Benimle oynayıp benim üzerimden siyaset yapmasınlar. Ben mağdurum…” dedi.Üsküdar Belediyesi’ne tepki gösteren Aslan, “Büfeme elektrik bağlanabilmesi için ilçe belediyesinin elektrik şirketine bir yazı vermesi gerekiyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e de gittim. İmar Müdürü’nün yanına da gittim. ‘Bu adam hâlâ geliyor mu?’ dediler. Ben fiş kesiyorum, vergi ödüyorum. Ancak büfeme elektrik bağlanmıyor. Üsküdar Belediyesi geçen aylarda da bana bir tebligat gönderdi. Büfemi bulunduğu yerden kaldırarak bir arka sokağa taşımak istiyorlar” diye konuştu.Günde ortalama bin 500 ekmek sattığını belirten Aslan, “Yurttaşa ekmek yetiştiremiyorum. Belediyenin bu tutumu da kınıyorum ve sorunuma bir çare bulunmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.AKP'nin yönettiği Eyüpsultan ilçesindeki Akşemsettin Mahallesi’nde Halk Ekmek büfesi işleten Gültaç Urak da bir buçuk yıldır büfesine elektrik bağlatabilmek için mücadele ettiğini vurgulayarak şunları anlattı:“Başvurmadığım yer, çalmadığım kapı kalmadı. Bir buçuk yılda belki de 100 defa belediyeye gittim. Belediyedeki memurlar bile artık ‘biz sana üzülüyoruz’ dediler. Birçok kuruma dilekçe verdim ama sürekli yokuşa sürüyorlar. Son olarak büfenin yerleştirildiği alanın tapusu istediler. Büfe kaldırımda, kaldırımın tapusu nasıl bende olabilir? Bu sabah (dün) resmen titredim soğuktan. Hem akşamları karanlıkta kalıyorum hem de bu soğukta çalışıyorum. Ekmek almaya gelenler bile benim halime üzülüyor. Hem belediye hem de elektrik şirketi büfeme elektrik bağlanmasına engel oluyor. Büfeme termosta çay götürüyorum ve o çayı içerek ısınmaya çalışıyorum. Birileri bize yardımcı olsun.”