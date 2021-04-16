“AKP'li belediyeler insan kaçakçılığı acentelerine dönüşmüş"

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden geri dönmeyen 43’ünün kimlik bilgileri ortaya çıktı.







CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020’de yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen kişilerin listesini paylaştı.





Listeye göre Almanya’ya gidip dönmeyenler 18 ila 48 yaş grubu arasında bulunuyor.













İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da konuyla ilgili göreve davet eden Ağbaba’nın açıklaması şöyle:







“ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK BİR YÖNTEM”





“Belediye meclis üyelerimiz ‘Bu insanlar kimlerdir’ diye soruyor. Yeşilyurt Belediyesi ‘Bilmiyoruz, biz de merak ediyoruz’ diyor. Onların merakını gidermek için elimizdeki 45 kişilik listeyi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Birçoğu 30 yaşın altında insanlar ve önemli bir skandala imza atılmış durumda. Yeşilyurt Belediyesi’nin elinde olduğu halde, valiliğin elinde olduğu halde bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Bu bilgileri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 45 kişi gitmiş, 2 kişi gelmiş, 43 kişi Almanya’ya iltica etmiş durumda. Anlaşılıyor ki bunu yapan sadece Yeşilyurt Belediyesi değil. Birçok AK Parti belediyesi eliyle insan kaçakçılığı yapılıyor. İddia odur ki Elazığ Baskil Belediyesi, Elazığ Arıcak Belediyesi ve Ordu Korgan Belediyesi de aynı dernekler aracılığıyla, benzer projeler adı altında yurt dışına insan götürmüşler ve o insanlar geri dönmemiş. Açık bir suç var, insan kaçakçılığı var. AKP’nin bu icadı daha önce dünyada Avrupa’ya gitmek için yola çıkan ülkelere de örnek olacaktır. Şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle insan kaçırılıyor.





“SOYLU NEDEN KONUŞMUYOR?”





Her konuda beyanat veren Süleyman Soylu bununla ilgili tek bir cümle söylemiş değil. İçişleri Bakanı’nı da görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.





AKP’li belediyeler insan kaçakçılığı acentelerine dönüşmüş. Hepsi dut yemiş bülbül gibi susuyor. Kamuoyu tüm gerçeği öğrenecek! AKP’li belediyelerde yaşanan bu skandalların belgesi, bilgisi var. İsimleri, aracı dernek ve firmaları araştırıyoruz. İstedikleri kadar üç maymunu oynasınlar. Biz bu skandalın peşini bırakmayacağız.”

