Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyelerde Ateş ve Özışık temizliği /16 Haziran 2021 15:57

AKP'li belediyelerde Ateş ve Özışık temizliği

AKP’li Esenler ve Üsküdar belediyeleri, Habertürk’ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş ve Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık ile “Yazarlık Okulu” adı altında yaptıkları projenin haber ve görsellerini kaldırdı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da çalışma ile ilgili tweetlerini sildiği görüldü.

SHABER3.COM

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman,  dün, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen konuşmanın ses kaydını yazdı. Ses kaydına dayanarak Habertürk’ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş'in, hakkında tutuklama kararı bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia etti.

Süleyman Özışık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptığı iddia edilmişti. Peker, Hadi Özışık ile görüşme kaydını yayınlamıştı. Hadi Özışık görüşme sırasında, Soylu ile Süleyman Özışık'ın görüştüğünü söylemişti. 

Ateş ve Özışık’ın AKP’li Esenler ve Üsküdar belediyelerinde “Yazarlık Okulu” adı altında beraber bir projeye imza attıkları ortaya çıktı.

Sözcü’den Hakan Kaya’nın haberine göre, iddiaların kamuoyunda yer almasının ardından belediyeler internet sitelerinden “Yazarlık Okulu” ile ilgili haber ve görseller kaldırıldı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da çalışma ile ilgili tweetlerini sildiği görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyelerde Ateş ve Özışık temizliği Sonraki Haber >>

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:49:34