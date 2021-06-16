AKP'li belediyelerde Ateş ve Özışık temizliği

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, dün, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen konuşmanın ses kaydını yazdı. Ses kaydına dayanarak Habertürk’ün ekran yüzlerinden Veyis Ateş'in, hakkında tutuklama kararı bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia etti.







Süleyman Özışık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptığı iddia edilmişti. Peker, Hadi Özışık ile görüşme kaydını yayınlamıştı. Hadi Özışık görüşme sırasında, Soylu ile Süleyman Özışık'ın görüştüğünü söylemişti.







Ateş ve Özışık’ın AKP’li Esenler ve Üsküdar belediyelerinde “Yazarlık Okulu” adı altında beraber bir projeye imza attıkları ortaya çıktı.





Sözcü’den Hakan Kaya’nın haberine göre, iddiaların kamuoyunda yer almasının ardından belediyeler internet sitelerinden “Yazarlık Okulu” ile ilgili haber ve görseller kaldırıldı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da çalışma ile ilgili tweetlerini sildiği görüldü.