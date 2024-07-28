AKP'li belediyenin Gri Pasaport skandalını ortaya çıkaran diplomat memuriyetten atıldı

Mehmet Fidan, ortaya çıkardığı skandal nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından cezalandırıldığını belirterek, Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Fidan, başvurusunda devletin köklü organlarının ve kurumlarının çürümüş ve kokuşmuş olduğunu ifade etti.



Halktv.com'da yer alan habere göre bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İnsan kaçakçılığı skandalını ifşa eden bir diplomatın cezalandırılması, devlet kurumlarındaki şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında ciddi soruların ortaya atılmasına neden oldu. Fidan’ın memuriyetten çıkarılması, devlet içindeki koruma ve cezalandırma mekanizmalarının sorgulanmasına yol açtı.



Yeşilyurt Belediyesi’nin gri pasaportlarla insan kaçakçılığı yapması, Türkiye’de geniş çaplı bir skandala neden olmuştu. Bu pasaportlar, genellikle resmi görevliler ve diplomatik misyonlar için kullanılırken, Almanya'ya kaçırılmak istenen kişilere verilmişti.



Mehmet Fidan’ın İddiaları:

Mehmet Fidan, skandalı ortaya çıkardığı için cezalandırıldığını ve bu cezanın haksız olduğunu savunuyor. Fidan’a göre, devletin köklü kurumları içindeki yozlaşma ve çürüme, adaletin sağlanmasını engelliyor. Dışişleri Bakanlığı’nı şikayet eden Fidan, yaşadığı haksızlığın giderilmesi ve adaletin tecelli etmesi için mücadele ediyor.

