AKP'li belediyenin yurt dışına insan kaçırma soruşturması bürokratlara uzandı

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderdiği 45 kişiden 43’ünün dönmediğinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.





Soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Cebeci görevden alındı.





Yeşilyurt Belediyesi ise düzenledikleri çevre gezisinde Almanya’da 43 kişiyi kaybetmiş olmaları suçlaması üzerine başlatılan idari soruşturmada başkan yardımcısı Bekir Karakuş’un görevden alındığını duyurmuştu.