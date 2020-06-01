AKP'li belediyeye zimmet operasyonu

Yozgat Belediyesi’nde çalışan 7 kişinin ‘zimmet’ iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından idare edilen Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personelin “zimmet” suçu işledikleri tespit edildi.





Yozgat Belediyesi'nin 2016-2018 yıllarına ait gelir-giderleri inceleyen müfettişlerin hazırladığı raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.





7 MEMUR GÖZALTINDA





Savcılık incelemesinin akabinde 7 memur hakkında “zimmet” iddiasıyla gözaltı kararı verildi.





Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 memur gözaltına alındı.