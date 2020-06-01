Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeye zimmet operasyonu /01 Haziran 2020 15:42

AKP'li belediyeye zimmet operasyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) idare ettiği Yozgat Belediyesi'nde 7 memur zimmet suçlaması ile gözaltına alındı.

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Yozgat Belediyesi’nde çalışan 7 kişinin ‘zimmet’ iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından idare edilen Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personelin “zimmet” suçu işledikleri tespit edildi. 

Yozgat Belediyesi'nin 2016-2018 yıllarına ait gelir-giderleri inceleyen müfettişlerin hazırladığı raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

7 MEMUR GÖZALTINDA

Savcılık incelemesinin akabinde 7 memur hakkında “zimmet” iddiasıyla gözaltı kararı verildi. 

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 memur gözaltına alındı.
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