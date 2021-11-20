Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Birinci'den tarışma başlatan sözler : Alışacaksınız /20 Kasım 2021 10:50

AKP'li Birinci'den tarışma başlatan sözler : Alışacaksınız

Hukukçu Ersan Şen ile AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında 'hayat pahalılığı' tartışması yaşandı. Mücahit Birinci başkanlık sistemini savunarak “Alışacaksınız, alışacaksınız.” dedi.

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz kararının tartışıldığı Habertürk TV canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen ile AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında “alışacaksınız” tartışması yaşandı. Naci Ağbal'ın görevden alınmasını ve hayat pahalılığını eleştiren Ersan Şen'e Mücahit Birinci, “alışacaksınız” diyerek karşılık verdi. Tansiyonun yükseldiği programda, yayın sonrası Mücahit Birinci yeni açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararı tartışılmaya devam ediyor. Karar sonrası dolar kuru 11 TL’yi aştı. 

Habertürk TV’de konuşan hukukçu Ersan Şen, Naci Ağbal’ın gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasının yanlış ve açıklanamadığını belirtti. 

AKPLİ MÜCAHİT BİRİNCİ: ALIŞACAKSINIZ, ALIŞACAKSINIZ

Programın diğer konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise “Alışacaksınız, alışacaksınız. Başkanlık sistemine alışacaksınız.” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ersan Şen, “Hayır, hiçbir şeye alışmayacağız. Türk milleti pahalı hayata alışmayacak.” ifadelerini kullandı. 

AKREPE, NEDEN AKREPSİN DENMEZ
Mücahit Birinci, Habertürk TV ekranındaki tartışmanın sosyal medyada tartışılması üzerine  sosyal medya platformu Twitter hesabından açıklama yaparak, “Başkanlık sistemine alışacaksınız" cümlemi alıp, minvalinden saptıran karanlık odalara, ekşimiş sözlüklere ve diğer botlara karşı hukuki yolları kullanacağımı ifade ediyorum. Bunların, ifadelerimizi, ahlaksızca saptırmaktan başka çareleri yok. Akrepe, neden akrepsin denmez.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Canlı yayında 'görevden alma' kavgası! AKP'li Birinci: Alışacaksınız

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

İşte operasyonun perde arkası

İşte operasyonun perde arkası

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Peker ile ilgili çarpıcı iddia

Arşivler unutmaz

Arşivler unutmaz

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Doların 11 TL'yi aştığı gün Berat Albayrak bakın nerede görüntülendi

Kamp merkezinde dua saati

Kamp merkezinde dua saati

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Cevdet Türkyolu'ndan açıklama

Şok görüntüler

Şok görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:01