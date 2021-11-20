AKP'li Birinci'den tarışma başlatan sözler : Alışacaksınız

Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz kararının tartışıldığı Habertürk TV canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen ile AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında “alışacaksınız” tartışması yaşandı. Naci Ağbal'ın görevden alınmasını ve hayat pahalılığını eleştiren Ersan Şen'e Mücahit Birinci, “alışacaksınız” diyerek karşılık verdi. Tansiyonun yükseldiği programda, yayın sonrası Mücahit Birinci yeni açıklama yaptı.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararı tartışılmaya devam ediyor. Karar sonrası dolar kuru 11 TL’yi aştı.





Habertürk TV’de konuşan hukukçu Ersan Şen, Naci Ağbal’ın gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmasının yanlış ve açıklanamadığını belirtti.





AKPLİ MÜCAHİT BİRİNCİ: ALIŞACAKSINIZ, ALIŞACAKSINIZ





Programın diğer konuğu AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise “Alışacaksınız, alışacaksınız. Başkanlık sistemine alışacaksınız.” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ersan Şen, “Hayır, hiçbir şeye alışmayacağız. Türk milleti pahalı hayata alışmayacak.” ifadelerini kullandı.





AKREPE, NEDEN AKREPSİN DENMEZ

Mücahit Birinci, Habertürk TV ekranındaki tartışmanın sosyal medyada tartışılması üzerine sosyal medya platformu Twitter hesabından açıklama yaparak, “Başkanlık sistemine alışacaksınız" cümlemi alıp, minvalinden saptıran karanlık odalara, ekşimiş sözlüklere ve diğer botlara karşı hukuki yolları kullanacağımı ifade ediyorum. Bunların, ifadelerimizi, ahlaksızca saptırmaktan başka çareleri yok. Akrepe, neden akrepsin denmez.” ifadelerini kullandı.